'Saray'a giden CHP'li' iddiasına yanıt geldi

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Saray'a giden CHP'linin kendisi olduğu iddiasına yanıt verdi.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, gazeteci Rahmi Turan'ın ortaya attığı "Saray'a giden CHP'li" iddiasına ilişkin konuştu.

Habertürk TV Ankara temsilcisi Bülent Aydemir'in, canlı yayında söylediği "İlhan Kesici'nin de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na aday olmak istediğini duyduk. Hatta bir dönem cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçti. O, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yaptı, bildiğim kadarıyla. Bu isimler akla geliyor" sözlerine tepki gösteren Kesici, "Bir CHP milletvekilinin Genel Başkanından habersiz ve gizli bir şekilde Cumhurbaşkanını ziyaret etmesi her ne sebeple olursa olsun çok adi ve alçaltıcı bir durumdur. Ve ayrıca hayatımın hiç bir döneminde CHP Genel Başkanı olmak gibi bir niyet veya talebim olmamıştır" dedi.