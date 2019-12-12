'Saray'a giden CHP'li' iddiasına ilişkin açıklama: CHP'de önemli bir isim...

Saray'a giden CHP'li haberinin kaynağı olan Talat Atilla, bilginin kendisine nasıl geldiğine ilişkin açıklamada bulundu.

'Saray'a giden CHP'li' haberinin kaynağı Talat Atilla, CNN TÜRK canlı yayınında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

"Kaynağım o bilgi Kılıçdaroğlu'na da gitti' dedi" diyen, Atilla, "Haberi neden siz yazmadınız" sorusuna da "Bazen gazeteciler haber kaynakları deşifre olmasın diye başka bir yere verebilirler" dedi.

Kaynağının adını vermeyen Atilla, kaynağının CHP'li bir milletvekili olduğunu söylemekle yetindi.

Atilla şöyle konuştu:

Bu iddianın doğru olduğundan %100 emin misin diye sordum. Kaynağım Cumhuriyet Halk Partisi'nden önemli bir isim. 'Emin misiniz?' diye sordum. Bunlar ciddi iddialar. "Nereden eminsin" diye sordum. "Bu bilgi CHP liderine de gitmiş bir bilgidir." dedi. Giden kişi de CHP'li olduğu için doğal olarak bunu en iyi CHP lideri bilir. Yaklaşımımı söylüyorum. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yapınca, "Yok böyle bir şey" deyince, konu kapanmıştır. Bunu duyunca haber kaynağımla tekrar görüştüm, 'Bunları diyorsun ama, 'Devlet başkanı yalan söyleyecek hali yok' dedim. 'Bu işte bir iş mi var, bu nedir?' dedim. Bunu bir kez daha teyit almanı istiyorum dedim.

Kemal Kılıçdaroğlu'na bu bilgiyi soruyor ve 'evet bu bilgi bana da geldi' diyor. Daha sonra televizyona çıkıp, bir adım geriye atmış olsa da zaten bu süreç belli oluyor.