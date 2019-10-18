Saray'a can suyu: Pekineller

Melis Gönenç, Güher - Süher Pekinel kardeşlerin öyküsünü soL için kaleme aldı: 30 Eylül’de, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) Saray’da verdiği sezon açılış konseri bitiminde, Tayyip Erdoğan ile eşinin, konserin solistleri Güher & Süher Pekinel kardeşlerle verdikleri o fotoğraf. Hani yan yana gülüşülen. O kadar çaresiz, o kadar zorlama ki!

Laik-cumhuriyetçi değerlere bağlı olup da, o fotoğrafa baktığında, içinde bir şeylerin sarsıldığını duyumsamayan var mıdır? Yoksa, bu duygunun doğru adı öfke mi? Belki de, çaresizlik tablosu karşısındaki o duygu.

30 Eylül’de, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) Saray’da verdiği sezon açılış konseri bitiminde, Tayyip Erdoğan ile eşinin, konserin solistleri Güher & Süher Pekinel kardeşlerle verdikleri o fotoğraf. Hani yan yana gülüşülen.

O kadar çaresiz, o kadar zorlama ki!

Neyse, biz öyküyü başından alalım.

SENFONİK AŞK

Saray, 2019’u “senfonik aşk” yılı ilan etmişe benziyor:

Açılış Fazıl Say ile; 18 Ocak’ta, Say’ın daveti üzerine Tayyip Erdoğan ve yâranı konsere gelirler. Elleri boş gelmemişlerdir. Fazıl Say’ın “sipariş” konusundaki hassasiyetini bildiklerinden, zarfı uzatırlar: 29 Ekim bestesi. Aradaki buzlar hemen erir. Konu 29 Ekim olduktan sonra “fareyi yakalayan kedinin rengi önemli değildir”, diye düşünür dünyaca ünlü “muhalif” virtüözümüz, bestecimiz.

Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle Saray’ı meşrulaştırıcı unsur olarak kullanılması elbette rahatsız edicidir. Ama, 49 yıllık ideolojisi ortadadır ya. Ayrıca, seçimi CHP’nin kazanacağının garantisi de yoktur ki. İyisi mi;

“Eldeki bir kuş daha kuştur, daldaki iki baykuştan.”

Sonuç mu?

Seçimin hemen ardından “Ekrem kardeşim…” diye başlayan sosyal medya paylaşımları, piyanoyu yüklenip Kaz Dağları’nda “muhalif” konser vermeler, “bir defadan bir şey olmaz” yollu baharatlı af dilekçeleri vb.

29 Ekim’e az kaldı. Zor sınav!

“Dünyaca ünlü” sanatçımızın henüz yazılmamış ilginç “muhalif” öyküsünü bırakıp, devam edelim.

10 Şubat’ta, basında “Yeni AKM”, “Opera Binası” adlarıyla yer alması için özel çaba harcanmasına karşın, ne tür etkinliklere yönelik olacağı şimdiden belli binanın Sibel Can’lı temel atma töreninin nihayet gerçekleşmesi.

TRT’nin yıllar boyunca yayınladığı çoksesli müzik konserlerini, islamcı iktidarın milli ve manevi değerlerimize aykırı bularak yayından çıkarmasının üzerinden 9 yıl geçtikten sonra, 22 Şubat’ta, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın (İDSO), Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki (CKM) konseri ile yeniden yayın akışına dahil etmesi.

Mart başında Devlet Opera ve Balesi (DOB) ve CSO başta olmak üzere, üç bine yakın süreli sözleşmeli “taşeron sanatçı”nın özlük haklarının düzeltileceği müjdesinin verilmesi…

AKP’nin İBB başkan adayı olan eski başbakan Binali Yıldırım’ın, 16 Mayıs’ta, Haliç Kongre Merkezi’ne, iftar nedeniyle ancak ikinci perdesinde yetişebildiği Yeniden Doğuş operasına protestolar arasında zoraki gelişi…

Tuhaf mı?

Asla ve kat’a!

31 Mart yerel seçimleri yaklaşmaktadır; anketler AKP’nin konumunu hiç de parlak göstermiyor. Hemen laik-cumhuriyetçi açılım başlatılmalı.

İslamcı iktidar bu konuda hiç de amatör sayılmaz. Aktifinde epey deneyim var.

Örneğin, geçen yıl, kripto TÜSAK olan CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI KURULU’na müziği temsilen seçilen tek isim Orhan Gencebay’ın, laik-cumhuriyetçi çevrelerde yarattığı rahatsızlığı giderip, Saray’ın meşruiyetini tescil ettirmek amacıyla, CSO’nun sezon açılış konseri Saray’da yaptırılmıştı.

30 Eylül’de, aynı senaryoyu, bu kez Pekinel’lerin katılımıyla izledik. AKP’nin son seçimlerde aldığı ağır darbe, olası bir erken seçimi gündeme taşıdığı için, politik aklın gereği olarak, Saray’ı yoğun medyatik sunumlu mavi boncuk siyasetine zorluyor.

ÇOKSESLİLİK SİMGESİ

Türkiye’de çoksesli müzik ve bağlı sanatlar, tarihin getirdiği koşullar gereği, laik-cumhuriyetçi değerlerin ana ölçütlerinden sayılırlar. Buradaki anlam alanı, genel bir “ilericilik” içeriğine sahiptir. Onun da ifadesi, “çağdaşlık” olarak belirecektir. Dolayısıyla, kendini çağdaş/ilerici olarak tanımlayan her kişi, topluluk veya kurumun, günlük yaşam ve estetik beğenisi içinde yer alsın, almasın, çoksesliliğe göz süzmesi doğal bir refleks, etik bir norm kabul edilir.

Bu durumu bildiklerinden, islamcı iktidarların, zora düştüklerinde, laik-cumhuriyetçi kamuoyuna “makul” görünmek için, diğerlerine ek olarak, çokseslilik açılımı yapmaları şaşırtıcı sayılmaz.

İşte, AKP’nin bu işlev için yıllardan beri başvurduğu en güvenilir müttefiklerinden biri de Pekinel kardeşler olacaktır. Birbirlerini hiç aldatmadılar.

Karabatak yoldaşlık

İslamcı iktidar ile ikizlerimizin ilişkilerini sualtı ya da zor günlerin dostluğu olarak tanımlayabiliriz. Bir karabatak yoldaşlığı.

İyi de, Türkçeleri hariç her şeyleri çok parlak sayılan bu müthiş ve esrarengiz piyano akrobatlarının, AKP gibi bir siyasi kadro ile nasıl bir yakınlıkları olabilir ki?

Bu yakınlık her şeyden önce ideolojiktir. Bu ideolojinin adı da liberalizmdir. Din, diyanet ile ilişkisi oldukça cılız, hatta hiç olmayan yüzlerce ünlünün, entelin, solcunun (!) islamcı iktidara destek vermesinin altında yatan neden budur. Çünkü, islamcılık, tarihsel koşulların sonucu olarak, Türkiye’de liberal trenin son istasyonudur.

Liberal Pekinel’ler

Pekinel kardeşler çakma değil, hem sözde, hem de özde liberaldirler:

a) Liberal bir aileye doğarlar; babaları Salih Ekrem Pekinel tüccardır. Özel piyano dersleri, öğrencilerinin sosyal profili, eğitim kadrosu, yönetimi ve atmosferi ile, “kamusal” duyarlılığı baskın Ankara Devlet Konservatuarı’na (ADK) göre liberal sayılması gereken yarı zamanlı İstanbul Belediye Konservatuarı’nda piyano eğitimi, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde hazırlık sınıfı…

b) 6660 sayılı “Harika Çocuklar” yasası kapsamına girip yurtdışına gidebilmek için ADK’ya gelirler. Bir yıllık eğitim sonunda harikalıkları yeterli bulunmaz. İstanbul’a geri dönerler. Kısa bir süre sonra ailenin maddi olanakları ile anneleri eşliğinde yurtdışına gideceklerdir. Eğitimlerini ağırlıklı olarak Almanya ve ABD’de yaparlar.

Ancak, bu yetersiz bulunma olayı, ikizlerin yaşam, düşünce ve duyarlılık gelişimlerinde çok derin izler bırakacaktır. Türkiye’ye kırgındırlar. Uzun yıllar gelmezler. O kadar ki, anadilleri Türkçe’de kendilerini ifade edebilme zorluğu çekeceklerdir. Alman vatandaşlığı alırlar; 1978’de birincilik kazandıkları UNESCO-Dünya Müzik Haftası’na Almanya adına katılmışlardır. Almanya’ya olan bağlılıkları ve sevgileri hep sürecektir:

“Almanlar hiç tereddüt etmeden bizi desteklediler. Helmut Schmidt bize bir hafta içinde, Almanya’yı temsil etmek için Alman pasaportu verdirdi. Bunlar çok önemli şeyler.” (Süher Pekinel, Kelebek, 10 Mart 2019)

Neoliberal dönemin hemen başında, 1991’de devlet sanatçısı yapılırlar. VIP salonlarını kullanma hakları vardır. Ancak, yine de kendi ülkelerine geliş gidişlerinde Alman pasaportu kullanmayı tercih ederler. Hatta, Aralık 1999’da ülkeden çıkışları bu nedenle sorun olacak, ilgili bakanın sözlü talimatı ile çıkabileceklerdir. (Melih Aşık, Milliyet, 10 Aralık 1999)

Geliştirdikleri kamu/devlet fobisi, ABD’deki eğitim ve yaşamları ile daha da güçlenir. Onlar için her şey ve yerde “özel sektör” eli bulunmalıdır. “Sosyal sorumluluk”tan kastettikleri budur. Nitekim, AKP iktidarı döneminde başlattıkları üç “sosyal sorumluluk” projesi de bu çerçevede hayata geçirilecektir.

Zaten, devlet konservatuarlarındaki eğitim sorunlarını aşmanın da tek yolu “liberal” yaklaşımdır:

“Devletle özel sektörün işbirliği yaptığı yeni bir oluşum lazım…” (Güher Pekinel, Kelebek, 10 Mart 2019)

Pekinel kardeşlerin gerek sanat, gerekse özel yaşamlarında holdingler, bankalar, büyük şirketler o derece yer tutuyor ki, çoksesli müziği sermaye dünyasının kültürel kategorilerinden sanıyorlar. Sovyetler Birliği ve sosyalist ülkelerin, hatta Türkiye’nin bu alandaki karşıt tarihini pek bilmedikleri belli oluyor. Ya da, liberal pragmatizm kartını oynuyorlar.

Üç “sosyal sorumluluk” projeleri var. Üçü de AKP’li yıllarda, üçü de özel sektör eliyle. Şimdilik yalnızca birini anımsatalım:

Gebze’de kurulu TEVİTÖL (Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi), IQ’ları 130 ve üstü olan üstün zekalı çocukların yatılı okudukları özel bir okul. Bu okulda Güher&Süher Pekinel Müzik Bölümü var. Sponsor Ömer Koç.

Müzik Bölümü’nde öğretilen mi? Carl Orff’un müzik eğitimi yöntemiyle duygusal zekâyı da geliştirme. Eh, kulağa hoş geliyor. Ama, Güher Pekinel’in izleyen cümleleri hayrete düşürecek cinsten. Bu okulda yetişen çocukların geleceğin CEO’ları olacağını belirttikten sonra (Kelebek, 10 Mart 2019), yetişen bu üst düzey yöneticilerin ve iş insanlarının sanatçılara destek vereceğini, her şeyin devletten beklenemeyeceğini söylüyor. (AA, 8 Ekim 2019)

Dünyada üstün zekâlı çocuklardan CEO ve iş insanı üretme projesine sahip tek okul burası olsa gerek. Hadi okulun günahını almayalım; belki de Pekinel kardeşlerin para ile olan ilişkilerinin fantezi dünyalarındaki izdüşümüdür.

Dahası var:

“Bugün buradan mezun olanlar, Amerika’daki üniversitelerde ne okursa okusunlar, bir adım önde gidiyorlar… Örneğin Harvard, Princeton, Berkeley gibi üniversitelerin orkestralarına katılarak müziğin etkisini devam ettiriyor, sosyal açıdan çok daha çabuk adaptasyon sağlıyorlar.”(AA, 8 Ekim 2019)

Güher Pekinel liberal doz aşımında: Özel sektörün üstün zekâlılar okulu holdinglere CEO, iş insanı yetiştiriyor; bu çocuklar yüksek öğretime ABD’de devam ediyorlar ve klasik müzik de bu kültürün doğal bir parçası, adaptasyon aracı oluyor. Şirket ya da holdinglerin başına geçtiklerinde de, klasik müzik sanatçılarına sponsor olacaklar ve böylece devlete avuç açmaktan kurtulunacak.

Süher Pekinel geri kalır mı?:

“Bir konserden sonra Deutsche Bank müdürüyle yemek yedik. En sevdiğiniz besteci kim, diye sordu. Bach, diye yanıtladım. Çok güzel, dedi. Ben de her sabah 06.00’da kalkar, 07.00’da piyanonun başına geçerim. Wohltemperiertes Klavier’i çalmadan işe başlamam, diye bitirdi… Dünyanın, sanatı, hangi meslekten olursa olsun, hayatının bir parçası yapmış bu insanlara çok ihtiyacı var. Bizim eğitim projelerimizde erişmek istediğimiz alan da bu. Çünkü onlar vizyonlarını daha dengeli bireyler olarak hayata geçiriyorlar.” (Süher Pekinel, Kelebek, 10 Mart 2019)

Cumhuriyet Türkiye’sinde dengeli birey eğitiminin ve müzik sorunlarının nasıl çözüleceğini anladınız mı?

Holdinglerin, bankaların CEO’larının, iş insanlarının sabah uyanınca Bach çalabildiklerinde… Ülkemizin böyle insanlara ihtiyacı var. Oysa, bizim CEO’lar, iş insanları Almanlarınkiler yanında bayağı düldül kalıyor; dengesiz oluyorlar. İş dünyasındakilerin kulaklarını çoksesliliğe,ellerini klavyeye bir alıştırabilsek, bakın Türkiye’yi tutabilen olur mu?! Neyse ki, TEVİTÖL ve Orff yöntemi var! İşte, bu nedenle, liberal Pekinel kardeşler bu yöntemi Katar sermayesi ile bütün Anadolu’ya yaymak için Milli Eğitim Bakanlığı ile protokollar imzalayacaklardır. Sonra da bunu yeterli görmeyip, YÖK kanalı ile bütün üniversitelerde uygulamaya konmasını isteyeceklerdir.

İnsanın, Türkiye gerçeklerine dair bilgisi ve Türkçesi TÜSİAD koridorlarında olgunlaşınca, bu tarz hayaller kurması neden şaşırtıcı olsun ki?

Güher Pekinel bir dönemin medya patronlarından Ercan Arıklı ile evliydi. Kardeşi ise, TÜSİAD başkan yardımcısı ünlü armatör Pekin Baran ile evli.

BU JAZZ BİR HARİKA, DOSTUM!

c) ABD’deki müzik eğitimleri ve yaşamları, zaten zayıf olan pürist/ortodoks estetik kaygılarını tamamen buharlaştırır. Klasik ve caz arasındaki tarihsel kalınlığın biraz da hoyratça üzerinden atlamalarını sağlayacak olan budur.

Bach’tan caz çıkarma işinin kıdemlisi Jacques Loussier’nin peşine düşerler. Adamcağız bu işi neoliberal dönemin “yığma estetik” anlayışından çok yıllar önce başlatmıştır.

Yığma estetik mi? Hani şu tarihsel olarak belirlenmiş farklı tür ve tekniklerin aynı çuvala tıkılıp, eşit değerde ve geçişken olduklarını savlayan görgüsüzlük.

Yeni bir dönem başlamaktadır, liberal Pekinel kardeşler treni kaçırmazlar:

“J.Loussier ile birkaç yıl evvel görüşmemizden sonra, bizim için ikili piyano konçertolarını caza uyarlayabilir mi diye sorduk. “Şimdiye kadar iki piyano için hiç çalışmadım ama bunu deneyeceğim”. Biraz uzun sürdü, 1,5 yıl kadar bunun üzerinde çalıştı ve söylemem lazım ki, bizim için yepyeni bir dönem başlamıştı o sırada. Kendisinin eserlerini zaten küçüklükten beri, okul yıllarımızda, üniversite yıllarımızda hep dinliyorduk ve onun yolunu takip ediyorduk.” (Süher Pekinel, Açık Radyo, 11 Ekim 2005)

İkizlerin estetik zorlamaları, pan-jazz bir duyarlılığa oturmalarını geciktirmez:

“Her gün yeniden kendinizi yontuyorsunuz, her gün yeni bir kişiliksiniz. Yeni bir nosyon düzeyinde o günü yaşıyorsunuz. Onun için hiçbir zaman, eğer mekanik bir anlayış tarzınız yoksa, hiçbir zaman bir eseri aynı çalmanız mümkün değil… Hiçbir zaman egzersiz olmuyor. Zaten egzersiz diye bir şey yok.” (Güher Pekinel, Açık Radyo, 11 Ekim 2005)

Ancak bir caz piyanistinin ağzında anlamlı olabilecek bu sözler, klasik duyarlılığı ve algısı oldukça hışır müzik insanlarının formüllerinden sayılmalıdır.

Artık, dünyada caza klasikten daha çok yer verildiğini, üstelik, klasiğe cazdan gitmenin daha elverişli olduğunu da söylemeden edemeyeceklerdir. (CNN Türk, Soru-Yorum, 17 Mart 2012)

Doğal olarak, en sevdikleri besteci de Bach olur:

Güher Pekinel: “Bende yarattığı, bana verdikleri ve onun sayesinde öğrendiklerim diğer bestecilere nazaran çok daha büyük oldu.”

Süher Pekinel: “Ayrıca inanılmaz bir şeffaflık var.”(Açık Radyo,11 Ekim 2005)

Bach sevgilerinin ne kadarının cazdan, ne kadarının yaptıkları caz cd’lerinin satış rekorlarından elde ettikleri kazançtan, ne kadarının da müzikal estetikten olduğuna dair bir ipucu ararken, birdenbire müthiş bir saptama ile karşılaşıyorsunuz:

“Cazın aritmetiğine yalnızca Bach müsaade ediyor. Mozart, Beethoven, Chopin hayır. Bu da Bach’ın ne kadar büyük bir besteci olduğunu kanıtlıyor.”

İyi de, neden böyle?

“Çünkü biliyorsunuz 11 çocuğu geçindirmek mecburiyetindeydi, çok zor dönemlerden geçti… Kolay mı 11 tane çocuğu yetiştirmek?” (Güher Pekinel, Açık Radyo, 11 Ekim 2005)

Bach, caza yatkınlık sağladığı için büyüktür; bu yatkınlığın nedeni de 11 çocuğu doyurmak için para bulma zorunluluğudur! Mozart, Beethoven, Chopin’in zürriyetleri olmadığı ya da cılız olduğu için cazı ıskaladıkları gibi, parayı da bulamamışlardır. Böylece, müzik tarihine, müzikolojik değil de, demografik bir yaklaşım olasılığının da yabana atılır olmadığını görmüş oluruz.

Gariban Bach, Pekinel’lerin para hassasiyetli liberal tavasında kızara dursun, dünyaca ünlü ikilimiz biraz da solculuk, devrimcilik yönlerini öne çıkarma gereği duyarlar. Malum, bizim ülkede çoksesli müzik, ilericilik anlamı taşır:

BİRAZ DA DEVRİMCİLİK

“Goethe Üniversitesi’ndeyken Türk emekçilere yardım ediyorduk… O zamanlar 68 rüzgarı esiyordu. Daniel Cohn-Bendit de bizim okuldaydı… İnsanlar, “müzikle ne yapacaksınız, öyle dünyayı değiştiremezsiniz”, diyorlardı… İki yıl bıraktık müziği.” (Süher Pekinel, Kelebek, 10 Mart 2019)

Dünyayı değiştirmek için müziği bırakıp, Adorno’nun seminerlerine katılırlar. Hatta, Adorno, Schumann’ın piyano konçertosunu ezbere çalarken, Güher ona eşlik bile eder. Artık, Frankfurt Okulu’nun sempatizanlarıdırlar. (Kelebek, 10 Mart 2019)

Sonra ne mi olur?

Bir yıl yoğun uğraşlardan sonra, “bir şeyleri değiştiremeyeceklerini” anlayıp, müziğe dönerler. (CNN Türk, Soru-Yorum, 17 Mart 2012)

Çok mu liberal oldu? Hadi seyreltelim:

“İstediklerimizi müzikle yapmamız gerektiğini gördük.” (Süher Pekinel, Kelebek, 10 Mart 2019)

Liberal kardeşler, 2000’lere geldiklerinde kendilerine yeni beslenme kaynakları bulacaklardır:

“…Gelecek hafta içerisinde Soros’un, daha sonra da Huntington’ın toplantılarını izlemek istiyorum. Hayatımız bir tek sanatla geçmiyor. Bu bir sorumluluktur.” (Süher Pekinel, Milliyet, 8 Mayıs 2005)

İkizlerin dünya görüşleri hakkında daha fazla ayrıntıya herhalde gerek yok.

MARKETİNG OLMADAN, ASLA!

Bir Pekinel kardeşler klasiği: Marketing.

d) Aynı formasyon, liberal normların en belirginlerinden olan “marketing” konusunda, Pekinel kardeşlerin hatırı sayılır becerilerini de sergilemelerine olanak sağlıyor.

Daha geniş bir pazara ulaşabileceklerini düşündükleri için ABD’den Avrupa’ya dönmeleri, aynı amaç çerçevesinde, Karajan’ın öneri ve desteği ile Münih’ten ayrılıp, Zurich’e yerleşmeleri, Take-Bach caz albümü ile “yenilik” aurasına yatırım yapmaları, bu albümün ilk parçası için Bizans’ın Binbirdirek Sarnıcı’nda albenili klip çektirmeleri, ikizlik gizeminin yarattığı ilgi ve merakı, fantezileri körükleyecek biçimde medyatik kılabilmeleri, “sosyal sorumluluk” adını verdikleri projeler ile ülkedeki müzik eğitimi ve sorunlarına partiler ve siyasetüstü bir yaklaşım ve kimlikle eğildikleri izlenimi yaratma çabaları ve tabii, az gelişmiş bir ülke kamuoyunda, “dünyaca ünlü” nitelemesinin yaratacağı tahmin edilebilir doğal etki; kırık Türkçelerinin bu etkiyi daha da gerçekçi kılması… Araya sıkışan birkaç da marka adı:

“Tarzımıza uyan iki-üç mağaza var yurtdışında, oralardan alışveriş yapıyoruz: Ralph Lauren, Oscar de la Renta…” (Milliyet, 8 Mayıs 2005)

Tabii, şunu da söylemeden geçmemeli: Pekinel kardeşlerin uluslararası ünü gerçektir. Kariyerlerinin naylon olmadığı da.

Ancak, solo kariyer eğitimlerine rağmen, klasik müzik dünyasının onlara bu yolu kapatıp, geçebilecekleri tek kapının duo kariyer kapısı olduğunu söylediğini de belirtmeli. Bu durum onların değerinden çok rakiplerinin sayısını azaltmıştır. Yine de, ikizler için hafiften bir kompleks yaratmışa benziyor. Bunun bir nedeni piyanistik dünyada solo kariyerin özgül ağırlığının çok baskın oluşu ise, diğeri, özellikle liberal kültürdeki “Birey” kategorisinin ikizlikle gölgeleniyor olmasıdır. Nitekim, her iki kardeş de, aslında çok farklı insanlar oldukları savunmasını canhıraş yapmaktan yorgun düşmüşe benziyorlar:

Süher Pekinel: “18 yaşında Almanya birinciliğini kazandığımız zaman solist olarak, orada da iki birincilik yerine bir birincilik verdiler ve onu yarıya böldüler. O zaman sahiden çok sinirlenmiştik, çok öfkelendik… Şunun anlaşılması gerekiyor, hiçbir birey öbürü gibi olamaz, ister üçüz, ister dördüz olsun…

Biz ikiz olarak başından beri daima karşıtlığımızı vurguladık ve onun için kendimiz zaten aramızda savaş verdik.

Bir yerde aynı hissediyoruz ama yine de kendi kişiliğimizin nefesi başka türlü…

Belki siz ilk önce hemen algılayamıyorsunuz ama iki ayrı dünya birleşiyor… Siz onu bir olarak algılıyorsunuz. Halbuki o iki dünya büyük bir çarpışmadan sonra birleşiyor…” (Açık Radyo, 11 Ekim 2005)

Güher Pekinel: “Renklerimiz bile, tuşelerimiz bile farklı” (Açık Radyo)

Pekinel’lerin gerek sanat, gerekse özel yaşamları daha çok su kaldırır. Biz onların AKP ile valslerine geçelim.

Bütün bu liberal gusto ve özellikler, 2000’lerde islamcı iktidar ile doruğa tırmanacak olan neoliberal kasırgaya o denli uygun ki, kardeşlerin AKP ile ilişkileri adeta katolik nikâhını andırıyor.

PEKİNEL'S WALTZ

Pekinel kardeşler sanatçıların “siyasi kimliklerinin üzerinde” yaşamaları, “partilerüstü” olmaları gerektiğini söylüyorlar. (CNN Türk, Soru-Yorum, 17 Mart 2012)

Oysa, AKP ile kurdukları ilişki bu yaklaşımlarını hiç de doğrular nitelikte değil. Tam tersine, 2004’ten bu yana, AKP’nin bütün önemli dönemeçlerinde destek işleviyle ortaya çıkan karabatak rolündeler.

2004 UVETÜRÜ

Şu ünlü 2004 yılı! Hani Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) zokasına karşılık, AB havucunun uzatıldığı yıl. BOP’a hizmet koşuluyla, AB bize müzakere tarihi verecek. Sonra da, ver elini AB! Liberal reformlar için sorun yok; AKP dünden razı.

“BOP kapsamında Diyarbakır bir yıldız olabilir.” (T. Erdoğan, Kanal D, 16 Şubat 2004)

“Üstlendiğimiz misyon gereği Ortadoğu ve Avrasya ülkelerine yöneleceğiz.” (T. Erdoğan, Çırağan Sarayı, 25 Haziran 2004)

Karabatak su yüzüne çıkar:

Güher Pekinel, Türkiye’de hukuk, insan hakları gibi konularda Başbakan Erdoğan ile büyük bir değişimin başladığına işaret ederken, Erdoğan’ı da Avrupa’ya kendilerinin anlattığını söyler. “Önce bize, “Ama o sağcı, muhafazakâr, nasıl olur?” diyorlardı. Ancak, kaydedilen gelişmeleri saydığımızda, önyargılarını aşıp, söylediklerimize inanıyorlar.” (Kelebek, 7 Aralık 2004)

Pekinel’lerin Avrupa’da Erdoğan propagandası yapmalarına Batılı dostları duyarsız kalmazlar. Onlar da bu kampanyaya omuz vermek için, 17 Aralık’ta, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye müzakere tarihi vereceği gün, Pekinel kardeşlerin Bach albümlerini piyasaya sürerek jest yaparlar.

“Bach, Avrupa’nın en köklü bestecilerinden biri. Bununla Türkiye, Avrupa’nın parçalarından biridir denilmek isteniyor. Bach’ı onlar kadar, hatta onlardan daha iyi yorumlamamız zaten bunun bir göstergesi.” (Güher Pekinel, Kelebek, 7 Aralık 2004)

“Bizim iki ay sonra çıkacak olan Bach cd’miz geri alınarak o tarihe koyuldu, bizim için çok anlamlı bir olay gerçekleşti. Çünkü, Türkiye’nin Avrupa’nın ve dünyanın kültürel açıdan, müzikal açıdan da tabii ki, bir parçası olduğunun, Bach gibi herkes tarafından benimsenmiş evrensel bir besteci ile kanıtlanması çok güzel bir olaydı. Aslında dünyaya bir mesajdı.” (Güher Pekinel, Açık Radyo, 11 Ekim 2005)

Anımsatalım; 17 Aralık’ta AB, bize müzakerelere başlama tarihi olarak 3 Ekim 2005’i verecek, Başbakan Erdoğan 19 Aralık’ta, “Hamdolsun tarihi aldık” diyecek, ardından da Ankara’da Kızılay Meydanı’nda öğle saatlerinde havai fişek gösterisi eşliğinde tarifsiz sevinç dalgalarına kapılınacak…

Gariban Bach; ömr-ü hayatında 11 çocuğa para yetiştireceğim diye gün yüzü göreme, ahirette rahat edecekken, Türkiye’yi AB’ye sokma yükünü sırtlan. Neyse ki, Pekinel kardeşler, onu Batılılardan daha iyi yorumlayarak bu yükü önemli ölçüde hafifletirler de adamcağız panik ataklardan kurtulur.

Liberal Pekinel’lerin liberal Erdoğan’a destek vermeleri doğaldır.

Ancak, 2004 tarihi Pekinel kardeşlerin özel yaşamlarında da önem taşır. Mahkemelerle boğuşmaktadırlar. Hepsi de parasal konular:

1) 5 Ekim 2001 tarihinde, AİHM’de, 9939/02 başvuru numarasıyla bir dava açıyorlar. Babaları Salih Ekrem Pekinel ile amcaları Abdurrahim Pekinel’in mirasçıları olarak İzmir’in Menemen ilçesinin Maltepe köyündeki 2.258.000 metrekare arsanın sahipleri arasında olduklarını iddia ediyorlar.

AİHM, 28 Haziran 2004 tarihinde başvuruyu Türk hükümetine bildirmeye ve AİHS’nin 29/3 maddesini uygulayarak, başvurunun kabul edilebilirliğiyle esaslarını beraber incelemeye karar veriyor.

Yani, konu hükümetin gündemine giriyor.

2) Nezahat Pekinel, kardeşlerin babalarının ikinci eşi. İkizler ona karşı hukuki savaş yürütüyorlar. Babalarından kendilerine intikal eden “önemli mal varlığından”, Nezahat Hanım intifa hakkı kullandığı için istedikleri gibi yararlanamıyorlar.

“Kendisiyle bizler arasında 20 yıldan fazla bir süredir evliliğin iptali davasından başlamak üzere, intifa hakkını kötüye kullanmasına kadar varan çok çeşitli uyuşmazlıklar bulunmaktadır ve bugün de bunların bir kısmı sürmektedir.” (Sabah, 3 Haziran 2003)

3) Güher Pekinel, 1991’de evlendiği Ercan Arıklı’dan 2001’de ayrılır. Ancak, parasal ihtilafa düşerler. Güher Pekinel, 14 Haziran 2001 günü Bebek Karakolu’ndan bir “fakir ilmuhaberi” alır. Bebek’te Eliyeşil Korusu’ndaki havuzlu villada oturduğunu, BMW 318 marka arabası olduğunu ancak geçinemediğini belirtir. 6 milyon dolarlık villayı, ayda 10.000 dolarlık nafaka ile birlikte talep etmektedir. Pekinel’in avukatı “para” konusuna özel önem verir, durum ciddidir, zira:

“Dünya çapında bir sanatçının duygu yoğunluğu içinde olan müvekkilemiz… provalarda yıllarca kardeşiyle birlikte çalmış olduğu eserlerin notalarını bile unutmaya başlamıştır.” (Arda Uskan, Güle Güle Bebeğim, DK, 2005, s.210, 223-224)

Güher Pekinel doğrular:

“Ben o sıralar kilitlenmiştim, hiçbir karar alamıyor ve ilaçların yardımıyla yaşıyordum… Ben bir Jeanne d’Arc değilim.” (Milliyet 26 Haziran 2005)

Jeanne d’Arc değildir; “içinde müziğin aktığını hissedip, bu akışın uzun bir nefes olduğunu yıllarla gören” (Açık Radyo, 11 Ekim 2005) Güher Pekinel, para konusunda o kadar romantik de değildir.

Dava sonuna yaklaşmaktadır.

4) Pekinel’lerin ağabeylerinin (Mehmet Murat Pekinel) de ufak bir sorunu var. Türk vatandaşlığından çıkarılmış. Yok, siyasi falan değil. Zaten o da Almanya’da yerleşik.

Malûm, bizim ülkede yargı ile yürütme genelde halvet halinde olduklarından, aralarındaki sınır çoğu kez elle tutulur, gözle görülür değildir.

2005: VER ELİNİ AB

2005’in 3 Ekim’inde, AB’nin Lüksemburg’daki hükümetlerarası konferansı ile AB’ye katılım müzakerelerine başlamış oluyoruz. Olmayacak dua ama, karabatak “amin” der; AKP’yi desteklemek gerek:

“Yalnız bir piyanist olarak değil, genel konularda Türkiye’nin yanlış algılanan genel imajındaki çıtayı yükseltmek de bir sanatçı olarak görevimizin bir parçası.” (Süher Pekinel, Milliyet, 8 Mayıs 2005)

Bu yıllar, başta Almanya, Batı’nın blok olarak AKP ve Erdoğan’ın arkasında durduğu yıllardır.

Nitekim, 3 Ekim günü BBC ısrarla Güher Pekinel ile bir söyleşi peşindedir:

“3 Ekim’de BBC 3 ile bir söyleşi yapıyorum. Aslında o sırada vaktim yoktu ama çok dayattılar, demek ki; onların bir mesajı var diye düşünüyorum.” (Açık Radyo, 11 Ekim 2005)

Karabatak dalıyor. Görev şimdilik tamam.

2009: İNANMAYACAKSINIZ AMA...

Siyasal yaşam gerginleşiyor; islamcı iktidar tırnaklarını geçirmek istiyor, Ergenekon’un ilk adımları atılıyor. Temmuz 2008’de ise AKP kapatılmaktan zor kurtuluyor. Hafif bir nekahat havası. Karabatak su yüzüne çıkıp, yaşam üflemeye çalışıyor:

CNN Türk’te, Kürşat Başar’ın programı. Eskişehir’in CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen AKP hükümetinin sanata yönelik yaklaşımına yükleniyor, Süher Pekinel’in karşı hamlesi:

“İnanmayacaksınız ama sayın başbakanın [T. Erdoğan] küçük kızı [Sümeyye Erdoğan] hem keman çalıyor, hem de şan söylüyor. Çok enteresan… Amerika’dayken koroda söylemiş, klasik şan dersi alıyor.”

Sümeyye Erdoğan’ın müziğe olan bu ilgisinin ardında ABD’de okumasının da büyük payı olduğunu belirterek, “Bu önemli bir mesaj aslında… Müziğin hiçbir şekilde eliter olmadığını gösteriyor.” diye tamamlıyor. (memurlar.net, 28 Nisan 2009)

Böylece, islamcı görüşün, cumhuriyet Türkiye’sinin benimsemiş olduğu çağdaş kültürün hasmı olmadığını, üstelik çoksesli müzik örneğinden giderek, kanıtlamış oluyor. Yeter ki, bu iş ABD’de kotarılsın. Neyse, herkes rahat nefes alıyor.

İslamcı iktidarın iş dünyası ile ruh gibi dost olduğu dönem. Karabatak, siyasal ve finansal olan bu kardeşliğin kurumsal derinlik kazanmasından yana:

Koç Holding onursal başkanı Rahmi Koç, “Global ilişkiler Forumu” (GİF) adlı bir “think tank” kurmaya karar veriyor. Amaç, Türk dış politikasının şekillenmesine katkıda bulunmak. TESEV’in iç politikada yaptığının benzerini dış politikada yapmak. ABD’de örnekleri var ya; yani çok yararlı. Dış politika konusunda oturaklı isimler… Süher Pekinel kurucuları arasında yerini almakta tereddüt etmiyor. (İstanbul Haber Ajansı, 14 Mayıs 2009)

2010: KRİTİK KAVŞAK

2010 yılı AKP için sıkı sınav yıllarından.

Ocak ayında başlayan ve son otuz yılın en büyük işçi hareketlerinden olan Tekel direnişi, toplumu elektriklendirmiş ve Danıştay, mart ayında, toplumsal baskının beklenen sonucu olarak işçileri haklı bulan karara imza atmıştır.

Yaratılan toplumsal duyarlılık, 32 yıl sonra Taksim’in 1 Mayıs’a açılmasını getirecektir.

İslamcı iktidarın Ergenekon davalarını, Balyoz ile çeşitlendirme girişimi laik-cumhuriyetçi kamuoyundaki rahatsızlığı daha da körüklemiştir.

6 Eylül’de U2 topluluğunun verdiği konserde, topluluk üyesi Bono’nun Bakara-makara bakan Egemen Bağış’a teşekkür etmesi, canlı yuhalamalara yol açar.

AKP, sistemi bütünüyle denetim altına almasını sağlayacak anayasa değişikliğine gereksinim duymaktadır. Ancak, toplumsal muhalefet, olası bir referandumun başarısızlıkla sonuçlanmasını sağlayabilecek güçtedir. Pakete, ilerici-sol kamuoyuna göz kırpma babından 12 Eylül generallerini yargılama yolunu açan bir madde eklenir ve referandum oylamasının da 12 Eylül günü yapılacağı duyurulur.

Liberal sol, “yetmez ama evet” sloganı ile şekerlemeyi hemen yutmuştur. Ama durum yine de bıçak sırtıdır. O kadar ki, FETÖ, “mezardakileri kaldırıp evet oyu kullandırmak lazım” diyecektir.

İşte tam bu sırada, karabatak yine ortaya çıkar.

Referanduma iki gün kala, 10 Eylül’de, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Pekinel kardeşler arasında bir protokol imzalanır. Tam bir siyasal şovdur: “Anadolu Müzik Eğitimi İyileştirme Projesi.” İslamcı iktidarın en büyük tahribatı yaptığı bakanlık, Pekinel’ler eliyle ve medyatik köpürtme ile aklanır. Dünyaca ünlü piyanistlerimiz hiç gerici, şeriatçı yöneticiler ile iş yapar mı?

Bu imzadan birkaç hafta sonra, ekimde, YÖK kararı ile türban eğitime girecektir. Bir buçuk yıl sonra da 4+4+4.

Proje mi?

9 ilden 30 öğretmen seçilecek. Onlara bir yıl boyunca Orff yöntemi öğretilecek.

“Projeyi Sayın Bakan Nimet Çubukçu’ya sorduğumuzda reaksiyonu beklentimizin ötesinde pozitif oldu… Projenin ilk etaptaki finansmanını 3 ayrı sponsorla üstleneceğimizi bildirince kendisi de rahatladı. Akabinde bu eğitimi Orff Vakfı tarafından tek yetkili merci olarak tanınan İstanbul’daki Orff Merkezi Türkiye’yi de aramıza katarak MEB ile bir protokol imzaladık.” (Güher Pekinel, Vatan gazetesi söyleşisi, bkz. Gürgün Say, Beşikten Başlayan Müzik Eğitimi, Cinius, 2013, s. 164)

Orff yöntemi bu yazının konusu kapsamına girmiyor. Yalnızca şunu belirtmeli ki, önemli bir pedagojik yöntem olmasına karşın, Güher Pekinel’in belirttiği gibi “müzik öğretiminde en iyi metot” olup, “bütün dünyada uygulanıyor” savı doğru değil.

(Bu öyküye dair daha ayrıntılı bilgiler için bkz. Aynur Durmuş, MEB Pekinel Kardeşlerle Neden Anlaştı? Odatv, 26 Eylül 2010)

Yapılan protokol o kadar siyasal şov ve destek amaçlıdır ki, 2012’de proje çoktan ölmüş, çöpe atılmıştır bile. (Evin İlyasoğlu, Cumhuriyet, 15 Temmuz 2015)

Neyse, projenin acelesi yok. Referandumda AKP kazandı ya!

Tayyip Erdoğan’ın referandum sonrası yaptığı ünlü balkon konuşması, islamcı bir iktidarın başbakanının troçkist bir partiye teşekkürü ile tarihe geçecektir. Troçkist Devrimci Sosyalist İşçi Partisi AKP’yi canhıraş desteklemekle kalmamış, “yetmez ama evet” iftarı bile vermiştir.

Fantezi bu ya; Pekinel’ler solcu olsalardı, acaba troçkist mi olurlardı?

Troçkizm nazilerle bile işbirliği yapmış bir harekettir. Eh, Carl Orff’un nazi işbirlikçiliği zaten dillere destan…

Karabatak, işlevini tamamlayıp tekrar dalmıştır.

2013: GEZİ Mİ DEDİNİZ?

Bir karabatak yoldaşlığı: Birbirlerini hiç aldatmadılar.

2013’e girildiğinde AKP iktidarı yine zordadır. Hiçbir müzakere başlığı açmayan AB ile ilişkiler ölü noktasındadır. Dış politikada “eksen kayması” olarak tanımlanan, cumhuriyet Türkiye’sinin geleneksel çizgisinden sapıp, Ortadoğu’ya etkin müdahale anlamı taşıyan yönelim, milli eğitimde islami derinliği arttıracak 4+4+4 uygulaması, açılım süreci/akil adamlar tedirginliği ve şirazesinden çıkmış Ergenekon histerisi… Biriken toplumsal muhalefet mayısta Gezi olayları ile patlayacak, diğer kentlere de yayılan protestolar AKP iktidarını sallayacaktır.

Karabatak yine su yüzündedir.

Erdoğan 8 Mart’ta Siirt’te Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle, örnek kadın olarak 10 başarılı ismi sayar, teşekkür eder. Elbette aralarında ikizlerimiz de vardır.

Mesaj alınır.

Üç gün sonra, dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün İsveç’e yaptığı ve Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk kez gerçekleştirilen bol işadamlı resmi ziyarette, imaj parlatma işlevine soyunan Pekinel’ler, Gül’ün verdiği resepsiyonda piyano çalacaklardır. AB kapısını Bach açıyor ya! Abdullah Gül tweet’i ıskalamaz: “Kaldığımız otelin aynalı salonunda kral ve kraliçe onuruna bir resepsiyon verdik. Resepsiyonda dünyaca ünlü piyanistlerimiz Güher-Süher Pekinel kardeşler muhteşem bir konser verdiler.” ( Sözcü, 15 Mart 2013)

Aynı yıl, İKSV onur ödülüne layık görülmeleri sürpriz sayılır mı?

“[Bu] ödülü almamız, ülkemizde anlaşılmış olmanın sevincini ve gururunu yaşattı bizlere.” (Kelebek, 12 Ekim 2014)

4 Haziran’da yapılacak olan ödül töreni Gezi olayları nedeniyle, 10 Kasım’a ertelenecektir.

Sahi, Gezi olayları ile ilgili Pekinel’lerin ne düşündüklerini hâlâ öğrenemedik.

Ekim’de, okullar dahil, kamu kurumlarında türban yasağı kaldırılır. Andımız da: “Soğuk savaş döneminin demir perde ülkelerini hatırlatan sloganlar”a benzetilmiştir. (Sabah, 8 Ekim 2013)

Karabatak tekrar suya dalar. 2017’deki göreve çağrıya kadar görünmez.

Bu arada, islamcılar birbirlerine girmiş, Suriye katranı kalınlaşmış, TÜSAK dayatması güç belâ savulmuştur.

2017: ORFF BİS

Katar sermayeli Orff yöntemi protokolü tarafları pek memnun etti.

2017’de toplumsal muhalefet AKP’yi yeniden kıskaca almaya başlar.

İslamcı iktidarın apar topar düzenlediği başkanlık rejimi referandumu, kendileri için bile elverişsiz koşullarda gerçekleşir. OHAL uygulamaları ve YSK’nın şaibeli kararlarına karşın elde ettikleri sonuç çok cılızdır. Meşruiyet tartışması başlamıştır.

Haziran’daki Adalet Yürüyüşü ve sonrasında gelen dev miting AKP’nin moralini karartır.

Nisan ayından itibaren alevlenen müfredat tartışmaları Eylül’de doruğa ulaşır: Yeni eğitim öğretim yılında Evrim Teorisi eğitim programından çıkarılmış, cihat kavramı eklenmiş, Atatürkçülük ve cumhuriyetin kazanımlarına dair bölümler azaltılmıştır. Eğitimin laik karakterinin giderek daha fazla erozyona uğradığı kanısı egemendir.

İşte, tam bu sıkıntılı dönemde, karabatak tekrar su yüzüne çıkar.

13 Eylül’de MEB müsteşarı Yusuf Tekin ile Pekinel kardeşler “Orff bis” projesini imzalarlar. Bu sefer 180 öğretmene eğitim verilecektir. Müsteşarın sevinç çığlıkları:

“Dürüst olayım, itiraf etmek gerekir ki, biz bu yola çıkarken Güher ve Süher Pekinel kardeşlerin bize destek olmalarını hayal bile edememiştik, düşünememiştik.” (meb.gov.tr, 13 Eylül 2017)

Süher Pekinel’in bu işin finansmanını Katar bankası QNB Finansbank’ın sağlayacağını söylemesi, müsteşarı uçurur:

“Mutluluğumuz ikiye katlandı.”

Kasım ayında müftülere nikâh kıyma yetkisi verilecektir.

2019: ÇARESİZLİK

2019 AKP iktidarının sonunun ilk kez bu kadar somut görünürlük kazandığı yıldır.

Ekonomik kriz, yerel seçimlerde alınan büyük yenilgi, kendi içinde parçalanma, tamamıyla çökmüş bir hukuk sistemi, bünyenin kustuğu Saray rejimi ve kültürü…

Aman karabatak, canım karabatak; can suyu taşısak!

Pekinel kardeşler belki de son kez görev mahallindeler. 30 Eylül gecesi, Saray salonu, CSO konseri… Ne dinleyen, ne de umursayan var. Esas konu, konser sonrası verilecek o fotoğraf.

O kadar çaresizler ki!

Erken seçim yaklaşıyor. Çanlar çalıyor. Tayyip Erdoğan, artık seyircisi kalmamış “temcit açılım”larından birini daha gerçekleştirme çabasında: “Senfonik açılım” Pekinel’ler, Cumhurbaşkanı’nın kendilerini ayakta alkışlamasından çok duygulandıklarını ifade ettikten sonra, laik-cumhuriyetçi kamuoyundan, çaresizlik içinde, adeta af diliyorlar:

“Sorunlar son senelerde gittikçe ağırlaştı. Bunlara bir çözüm bulmak için kendimizi sorumlu hissettik… İçten olarak ortaya çıkınca çözüm de üretmek daha kolay oldu. Yerinde halletmek, diyalogla halletmek önemli.” (Sondakika.com, 4 Ekim 2019)

Hangi sorunlar mı?

CSO’ya 17 yıldır verilmeyen kadrolar, alzheimer hastası bir devlet sanatçımıza destek ricası, tabii biraz da kendi projeleri… “sosyal sorumlu” ikizler. Yoksa, hiç çalarlar mıydı? Ayrıca, 2020’de Ankara’ da CSO salonunun, yakın zamanda da İstanbul’da yeni opera binasının açılacağı müjdesini alırlar. Hani şu, ”Akşamları neon ışıklarıyla çevreye yeni bir enerji vereceğine” inandıkları opera binasının. (Güher Pekinel, Kelebek, 10 Mart 2019)

ARABESK

Pekinel kardeşlerin gerek kişilik, gerekse sanat anlayışlarına dair ilginç bir ipucu da arabesk konusu.

2010 yılında MEB ile imzaladıkları “Anadolu Müzik Eğitimi İyileştirme Projesi” protokolunun gerekçesi:

“Arabesk, herkesin bildiği gibi, yıllardır tartışılan, yalnız müziğiyle değil tüm uzantılarıyla hayatımızı esir almış bir düzen. Etik değerleri hiçe sayan, insan ilişkilerini yozlaştıran, bencilliği baş tacı ederken yasaları bile yok sayan bu anlayış… Kitlelerin arabesk müzik tercihine çok etkili bir karşılık olarak gördüğümüz bu türden bir müzik eğitimi [Orff yöntemi ] sayesinde çocuklarımızın duygusal zekâ, bireysel yaratıcılık kapasitesi, sevgi, hoşgörü ve sosyal bakış açılarının gelişeceğine (…) inanıyoruz.” ( Andante, 27 Eylül 2010)

Yıllar geçer; sultanlık rejimi kurulur; Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nda Türkiye’de müziği yönlendirmeye Orhan Gencebay, opera binasının temelini atmaya ise, Sibel Can atanır; diller pelteleşir, gözler buğulanır:

“Müslüm Gürses filmine mi gittiniz yoksa?

Süher P: Evet! İkimiz… Eşim de geldi, hepimiz bayıldık.

En flaş haberi en son söylüyorsunuz. Ağladınız mı?

Süher P: Tabii ki, çok etkileyiciydi!

Güher P: Nereden geldiğini, neler yaşadığını, o sesi duyuyorsunuz.

Ciddiye alınması gereken bir müzisyen o da…

Güher P: Tabii ki, bu ülkenin bir parçası” (Kelebek, 10 Mart 2019)

SONUÇ

Carl Orff bir nazi işbirlikçisiydi. Ünü, parayı ve kendini çok seven bir adamdı. Brecht’in yanından Hitler’in yanına uzanan bir yelpazenin ilkesiz ve kişiliksiz ismiydi. Geliştirdiği müzik pedagojisi “Schulwerk” (Orff Yöntemi) nazilerce baş tacı edildi, Carmina Burana resmi nazi kantatı sayıldı. Nazi vahşetinin doruğa çıktığı dönemde Carmina Burana’nın gelirleri de doruğa çıktı. Yalnızca egosu ve cebi önemliydi. Kurt Huber gibi en yakın arkadaşları naziler tarafından yargılanıp, öldürüldüğünde, sesini bile çıkartmadı. II. Dünya Savaşı bitip hesap günü geldiğinde zor anlar yaşadı. Tıpkı Furtwangler, Wilhelm Kempff, Alfred Cortot ve diğerleri gibi; klasik müziğin “harika”larıydılar.

Orff öldüğü güne kadar suçluluk duygusundan kurtulamadı.

Bertolt Brecht’in Galileo Galilei oyununda anlamlı bir sahne vardır:

Ünlü Galile kilisenin baskısına boyun eğip, savunduğu tezlerin arkasında duramamıştır. Öğrencisi Andrea haykırır:

“Yazık o ülkeye ki, kahramanlardan yoksundur.”

Galile yanıtlar:

“Yazık o ülkeye ki, kahramanlara muhtaçtır.”

İkizlerin Jeanne d’Arc olmadıklarını biliyoruz.

Ama, Jeanne d’Arc olmamak, ille de…Neyse!

Yazılmayan, bilinmeyen değildir. Bu ülke herkesin bildiği sırlar cennetidir…

Dedik ya, ikizlerin öyküsü daha çok su kaldırır.

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