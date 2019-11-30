Saray’a bütçe dayanmıyor, milyarlar şatafata

Yurttaşlar ekonomik krizle boğuşurken Saray’a bütçe dayanmıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülürken Saray'ın 2018'de yaptığı ve Sayıştay raporunda gözükmeyen harcamaları ortaya çıktı. Bazı harcama kalemleri şöyle: Giyeceklere 6.1 milyon TL, temizlik ürünlerine 4.2 milyon TL, baharatlara 118 bin TL...

2020’de 3.1 milyar lira harcamayı planlayan Saray’ın, 2018 bütçesinde milyonları çatal bıçak takımlarına, saklama kaplarına, baharata, çikolataya ve süs eşyalarına harcaması dikkat çekti. Saray’ın bütçesinde gemiler için 56 milyon, uçaklar için de 406 milyon lira ayrıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda son sırada Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2020 yılı bütçesi görüşüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2018 yılında 1.6 milyar lira olan Saray harcamasının, 2019’da 2.8 milyara yükseldiğini, 2020’de de yüzde 11.8 oranında artışla 3 milyar 152 milyon 937 bin lira ödenek tahsis edilmesinin öngörüldüğünü açıkladı. Oktay, Saray’ın bütçesinden 165 milyon liranın acil destek giderlerine, 1 milyar liranın İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından “barışı destekleme ve koruma hizmetlerine” ve 330 milyon liranın da Cumhurbaşkanlığı Ofisleri bütçesine aktarılmak üzere ayrıldığını belirtti.

ÇATAL VE BIÇAK TAKIMI 1.5 MİLYON

Saray’ın bütçe çetvellerinde 2018 kesin hesaplarında Sayıştay raporlarında yer almayan israf kalemlerine ilişkin detaylar dikkat çekti. Saray 2018’de tek kullanımlık mutfak eşyaları için 1.4 milyon, servis ve saklama kapları için 1 milyon, sofra takımı ve çatal bıçak takımları için 1.5 milyon, içecek servis takımları için 264 bin, mutfak araç gereçleri için 1 milyon, labaratuvar malzemeleri için 3.1 milyon, biyokimyasallar ve gaz maddeleri içeren kimyasallar için 5 bin lira harcadı.

Hesap cetvellerine göre, temizlik malzemeleri için 1.3 milyon, temizlik araç ve gereçleri için 1.5 milyon, temizleme ve dezenfeksiyon solüsyonları için 1.2 milyon, giyecekler için 6.1 milyon, mefruşat ürünleri için 3.8 milyon lira harcandı. 2018’de Saray’ın baharat ve çeşniler ile tatlandırıcılar için kamu bütçesinden harcadığı tutar da 118 bin lira olarak kayıtlara geçti.

‘HEDİYE’LER İÇİN 739 BİN LİRA

Saray’ın bütçesinde, hediye amaçlı taşınırlar için yaklaşık 2 milyon lira ayrılırken, 2018’de hediyeler için 739 bin lira harcandı. Alkolsüz içeceklere 867 bin lira, gübre ve bitki ilaçlarına 366 bin, çiçeklere 293 bin, köpek ve kedi yemlerine 104 bin lira, küçük el aletlerine 663 bin lira, aydınlatma malzemelerine 1.5 milyon, taşıt yedek parçalarına 700 bin, su tesisatı yedek parçaları için 254 bin, araç lastiklerine 2.2 milyon, pompalara 41 bin 798 lira harcama yapıldı.

GEMİ VE UÇAK BÜTÇESİ: 56 VE 406 MİLYON

Saray’ın bütçelendirme kalemlerinde geçmiş yıldan devirlerle birlikte gemiler için 56 milyon, uçaklar için 406 milyon, araştırma ve üretim amaçlı cihazlar için 14 milyon, özel amaçlı taşıtlar için 8 milyon, otomobiller için 21 milyon, yolcu taşıma araçları için 7.5 milyon, kurtarma amaçlı cihazlar için 4.4 milyon, döşeme demirbaşları için 6.6 milyon, hastanede kullanılan taşınırlar için 1.1 milyon, ses görüntü ve sunum cihazları için 24 milyon, haberleşme ve aydınlatma cihazları için 10 milyon, büro mobilyalarına 39 milyon, misafirhane konaklama ve barınma amaçlı mobilyalara 11.5 milyon, yemekhane mobilyalarına 1.3 milyon lira bütçe ayrılması dikkat çekti.

SÜS EŞYALARINA 3.66 MİLYON

Bütçede, gösteri amaçlı hayvanlara 87 bin, güzel sanat eserlerine 16.1 milyon, kontrol ve güvenlik sistemleri için 8.2 milyon, masa, sehpa ve zeminde sergilenen süs eşyaları için 3.6 milyon, duvar süsleri için 147 bin, vitrin süsleri için de 60 bin lira yer aldı. Öte yandan Komisyon’da, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2018 Yılı Kesinhesap Kanun Teklifi kabul edildi.