'Sarallar' operasyonunda yeni gelişme

Sarallar olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında Burhanettin Saral'ın da bulunduğu 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çeşitli ilçelerde operasyon düzenlemişti. Örgütün liderlerinden Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul merkezli üç ilde eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan Burhanettin Saral'ın da aralarında olduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Sorgusu yapılanlardan aralarında Burhanettin Saral'ın da bulunduğu 8 kişi "Örgüt kurma, yönetme", "Silahlı tehdit", "Yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 15'i ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.