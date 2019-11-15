Sapık imam hatiplinin öğretmenliğe dönmesine karar verildi

Konya’da imam hatip lisesinde görev yaptığı sırada beden eğitimi dersine çıkan öğrencileri görünce tahrik olduğunu söyleyen ve ihraç edilen imam hatip öğretmeni Ercan Harmancı'nın açtığı dava sonuçlandı. 'Meslekten ihraç' kararının hukuka aykırı olduğuna ve görevine geri dönebileceğine karar verildi.

Konya’nın Selçuklu ilçesindeki Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görevine devam ettiği sırada kız öğrencilerin kıyafetleri ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımları nedeniyle ihraç edilen imam hatip öğretmeni Ercan Harmancı'nın açtığı davayı kazandığı öğrenildi.

Yeni Akit'in haberine göre, Harmancı’nın, Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne açtığı dava sonucunda meslekten ihraç edilmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verildi.

Harmancı, Facebook hesabından “Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor... Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir...”mesajını paylaşmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında açılan soruşturma sonucu öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen felsefe öğretmeni Ercan Harmancı'nın, Ensar Vakfı Yayınları'ndan çıkan bir kitabı olduğu da ortaya çıkmıştı.