Şanlıurfa Valiliği'nden röportaj, görüntü ve yayın yasağı

Şanlıurfa Valiliği, Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen sınır bölgesinde basın mensuplarının görüntü alması, röportaj ve yayın yapmasının yasaklandığı, yasağa uymayanlar hakkında işlem yapılacağını duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği, Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen sınır bölgesinde basın mensuplarının görüntü almasının yasaklandığını açıkladı.

"Harekât kapsamında sınır bölgelerinde gerçekleştirilen birlik sevkiyatlarının güvenliği, askeri araç hareketlerinin milli güvenlik ve harekâtın stratejisi açısından gizlilik içerdiği herkesçe bilinen açık bir husustur. Bu çerçevede İlimiz sınır bölgesi Valiliğimizin 08.10.2019 tarihli kararı ile Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilerek, buralara araç ve insan girişi yanında, basın mensuplarının görüntü alması, röportaj ve yayın yapması yasaklanmış ve bu husus kamuoyu ile de paylaşılmıştır" denilen Valilik açıklamasında, buna rağmen görüntü alınmaya devam edildiği, yayın kaydı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bundan böyle idare tarafından belirlenen kurallara aykırılık teşkil eden bu tür girişimlerin engelleneceği ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari süreçlerin tereddütsüz bir şekilde işletileceği bilinmelidir" ifadesine yer verildi.