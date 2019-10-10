Şanlıurfa Valiliği duyurdu: 9 aylık bir bebek ve bir memur yaşamını yitirdi, 46 kişi yaralandı

Şanlıurfa Valiliği, SDG kontrolündeki bölgelerden atılan havan mermileri nedeniyle 9 aylık Suriye uyruklu bir bebeğin ve Akçakale'de görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memuru Cihan Güneş'in yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği, SDG kontrolündeki bölgelerden atılan havan mermileri nedeniyle biri bebek iki kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Açıklama şu şekilde:

09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınıştır.

Şehit olan vatandaşlarımıza Allah’