Sanayi üretimi beklentinin altında kaldı

Ekim ayında yüzde 5,4 oranında artması beklenen sanayi üretiminin yüzde 3,8'lik bir artış gerçekleştirdiği açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Ekim ayı sanayi üretimi endeksi verilerini açıkladı.

Eylül ayında yüzde 3,4 artış gösteren sanayi üretimi, ekim ayında yüzde 3,8 artış gösterdi. Ancak, bu artış yüzde 5.4'lük beklentilerin altında kaldı.

Diğer taraftan, sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 azaldı.