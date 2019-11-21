Sanatçı Şenol Akdağ tutuklandı

Ev baskınıyla gözaltına alınan Dersimli sanatçı Şenol Akdağ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evine düzenlenen polis baskınıyla salı gecesi gözaltına alınan sanatçı Şenol Akdağ, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede “örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla tutuklandı.

Akdağ bugün çıkarıldığı 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "yurtdışında örgüt flaması ve pankartı altında konser verdiği" ve "örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.

Akdağ'ın da aralarında bulunduğu Sosyalist Meclisler Federasyonu üyesi 3 kişi, 19 Kasım gecesi İstanbul'da polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Metris Cezaevi’ne gönderilen Akdağ yarın Silivri’ye sevk edilecek.