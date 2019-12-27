Samsunlu Komünist Kadınlar’dan OMÜ’de yaşananlara tepki

Samsunlu Komünist Kadınlar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde son bir ay içinde yaşanan, gericilikle kadın yönelik şiddetin nasıl at başı gittiğini ortaya koyan iki vakaya dair açıklama yayımladı. Açıklamada ‘‘Şeyhlerin’ güdümündeki akademisyenler, istismarcılar, onları koruyan ‘ahlak’ bekçileri... Hesap vereceksiniz!’ denildi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde geçen yıl öğrencisini şantajla evlenmeye zorlayan ve tutuklanan araştırma görevlisi Hidayet V.’ye üniversitenin hiçbir işlem yapmadığı ve maaşını ödemeye devam ettiği ortaya çıktı. Aynı üniversitede İlahiyat Fakültesi’nden Prof. İsa Doğan da geçen ay YÖK Disiplin Kurulu tarafından kamu görevinden "yüz kızartıcı suç" nedeniyle çıkarıldı.

Üniversitede yaşanan bu iki olaya dair Samsunlu Komünist Kadınlar tarafından yapılan açıklamada “Gericiliğin, kadın düşmanlığının, akademisyen konumu kullanılarak istismarın meşrulaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. OMÜ Rektörlüğünü uyarıyoruz: Üniversiteden gelen bu pis kokuların sorumluluğundan kaçamazsınız. Bu süreci örtbas edenler ortaya çıkarılacak ve hesap verecekler. Bu gündemlerin her düzlemde takipçisi olacağız” denildi.

Samsunlu Komünist Kadınlar tarafından yapılan açıklama şöyle:

‘Şeyhlerin’ güdümündeki akademisyenler, istismarcılar, onları koruyan ‘ahlak’ bekçileri... Hesap vereceksiniz!

Geçen yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde bir akademisyenin öğrencisine fiziksel ve cinsel şiddet uygulayıp şantajla evlendiği ortaya çıkmış ve kendisi bunun üzerine tutuklanmıştı. Türkiye’de kadına yönelik şiddetin gericilik tarafından meşrulaştırıldığı biliniyor. Bir akademisyenin konumunu kullanarak bunu yapması cüretkarlığın geldiği düzeyi gösteriyor. İşi daha da iğrenç kılan, ‘Şeyh’ rumuzlu biri tarafından akademisyenin yönlendirildiğinin ortaya çıkması. Akademisyeni öğrencilere nasıl tuzağa düşürebileceğini anlatan bir ‘şeyh’!..

Bu olay geçtiğimiz günlerde bir başka skandalla gündeme geldi: OMÜ Rektörlüğünün akademisyen hakkında hiçbir soruşturma yürütmediği ve maaşını ödemeye devam ettiği ortaya çıktı. Geçen yıl akademisyen kampüste gözaltına alındığı ve bir yıldan beri işe gelmediği halde kendisi hakkında üniversite idaresi hiçbir inceleme yapmamış. Rektörlük, savcılık veya emniyetten herhangi bildirim gelmediğini söylüyor. Oysaki Samsun emniyetinin ve OMÜ Rektörlüğünün muhalif öğrenci ve akademisyenlerin kampüs dışındaki faaliyetlerini takip etme, bildirme ve soruşturma açma konusunda çok titiz çalıştığı biliniyor.

Bu gelişme, bir ay önce İlahiyat Fakültesi’nden Prof. İsa Doğan’ın YÖK Disiplin Kurulu tarafından kamu görevinden ‘yüz kızartıcı suç’ nedeniyle çıkarıldığı haberi üzerine geldi. Doğan da 2017 yılında bir kız öğrenci pansiyonu işleterek buradaki gençlerle kurduğu ilişki nedeniyle şikayet konusu olmuştu. Bunun üzerine usulsuz atamalar konusunda idareyle davalık olması üzerine iftiraya uğradığını ileri sürmüştü. Yani yine konumunu istismar eden bir akademisyen hikayesi ve idareyle ‘tencere dibin kara, seninki benden kara’ çekişmesi...

Aynı ay içinde OMÜ’de iki vaka. Bir yanda bir ‘şeyh’ tarafından yönlendirilen bir araştırma görevlisi, diğer yanda ticarethane işleten bir ilahiyatçı profesör. Bu bir tesadüf mü?

Rektörlüğün Fen Edebiyat Fakültesi’ndeki olay karşısındaki tutumu herşeyi açıklıyor: “Kimsenin bu üniversite bünyesinde ahlaksızca işler yapmasına müsaade etmeyiz.” Kendi gerici zihniyetlerine göre olayı bir ‘ahlak’ meselesine indirgiyor, yaşanan skandalı örtbas etmek üzere ‘ahlak’ bekçiliğine soyunuyorlar. Üniversitede akademisyenlerin konumunu istismar etmesi, kadın düşmanlığı ve bunları meşrulaştıran gericilik ise diz boyu!

Samsunlu Komünist Kadınlar olarak ilan ediyoruz: Öğrenci arkadaşımız yalnız değildir. Benzer şikayetleri olan öğrenciler suçluları teşhir etmekten çekinmemelidir. Sadece cezaevine değil yerin dibine girmesi gerekenler, bu suçu işleyenler ve suçluları türlü şekillerde koruyanlardır. En ufak sorumluluğu olanlar dahi en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Gericiliğin, kadın düşmanlığının, akademisyen konumu kullanılarak istismarın meşrulaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. OMÜ Rektörlüğünü uyarıyoruz: Üniversiteden gelen bu pis kokuların sorumluluğundan kaçamazsınız. Bu süreci örtbas edenler ortaya çıkarılacak ve hesap verecekler. Bu gündemlerin her düzlemde takipçisi olacağız.

Samsunlu Komünist Kadınlar