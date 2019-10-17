Samsun’da öğrencilere zorunlu 'Fetih' duası

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullardan Suriye’deki harekata destek etkinliği için sayıyla öğrenci talep etti. Müdürlüğün özellikle sayıyla talep ettiği ilkokul, orta okul ve liselerden gelecek öğrenciler harekat için Kuran okuyacak ve dua edecek.

soL - Haber Merkezi