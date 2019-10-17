Samsun’da öğrencilere zorunlu Barış Pınarı 'Fetih' duası

Samsun’da İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bölge kaymakamlığından Cumhuriyet Meydanı’nda öğrencilerin “2019 fetih suresi duası”na çıkmasını talep etti.
“‘Barış Pınarı’ harekatına destek amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım Belediyesi, İlkadım İlçe Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü” ortaklığında düzenlenecek etkinlik için müdürlük özellikle sayıyla öğrenci talep etti.
Yarın yapılacak etkinlik için 6 okuldan öğrenci ve eğitimcilerin tamamının katılması talep edilirken, 8 okuldansa 200’er öğrenci ve 5’er öğretmen istendi.
İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aynı zamanda etkinlik kapsamında her okuldan bir idareci ve bir öğretmenin etkinlik esnasında kan vermelerini talep etti.