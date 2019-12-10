Samsun'da avlanan bir grubun öldürdüğü saha bekçisi hakkında basın açıklaması

Samsun'un Terme ilçesinde 5 Aralık'ta avlanan bir grup tarafından öldürülen saha bekçisi Yüksel Berk cinayetiyle ilgili basın açıklaması yapıldı. Samsun Çevre Platformu sözcüsü Mehmet Özdağ avcılığın yasaklanması gerektiğini savunurken, Avcılık ve Yaban Av Hayatı Koruma Konfederasyonu sözcüsü Ersin Düzyol ise Berk'in katilinin avcı olmadığını ileri sürdü.

Samsun’un Terme ilçesinde avlanan bir grup tarafından öldürülen Terme Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde saha bekçisi Yüksel Berk cinayetiyle ilgili SAMÇEP (Samsun Çevre Platformu) ve AYHAK (Avcılık ve Yaban Av Hayatı Koruma Konfederasyonu) basın açıklaması yaptı.

Terme ilçesi Gölyazı Mahallesi Çobanyatağı mevkiinde Terme Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde saha bekçisi olarak görev yapan Yüksel Berk, 5 Aralık tarihinde sahil kenarında avlanan bir grubu uyarıp evraklarını görmek istemiş; Yüksel Berk’i öldürüp kaçan avcılar, ormanlık alanda yakalanırken şüpheliler arasından tutuklanan Mahmut Aydoğdu jandarmadaki ifadesinde, yanlışlıkla ateş açarak Yüksel Berk'in ölümüne neden olduğunu söylemişti.

'AV CİNAYETTİR, AVCILIK SPOR DEĞİLDİR'

Cinayetle ilgili basın açıklaması yapan SAMÇEP sözcüsü Mehmet Özdağ, ihbar üzerine Çobanyatağı mevkiine giden Yüksel Berk’in ateş açan kaçak avcıları uyarmasına rağmen yakalanacaklarını anlayınca başından vurularak katledildiğini belirterek bu cinayetin Adana’da kaçak elektrik kullandığını tespit ettiği işyeri sahiplerince kiralanan tetikçiler tarafından görevi başında katledilen Elektrik Mühendisi Hasan Balıkçı cinayetini hatırlattığını söyledi.

Özdağ açıklamasında, “Yüksel Berk cinayeti yaban hayatını korumak üzere görev yapan kamu görevlilerine yapılan ilk saldırı değildir, son da olmayacaktır. Bu cinayet, yaban hayatını, ormanlarımızı, doğamızı korumak üzere sahada görev yapan tüm kamu görevlilerine bir gözdağıdır. Tarım Orman Bakanlığının ilgili birimleri ve üyesi olunan sendika, açılacak davaya mutlaka müdahil olmalı ve çeteye karşı aileyi yalnız bırakmamalıdır. Avcılıkta birçok yöntem yasak olmasına rağmen yaban hayatının katledilmesine sebep olmaktadır. Savunmasız hayvanların canını alan bir eylem, hobi ya da spor olarak tanımlanamaz, bu şekilde masumlaştırılamaz. İlgili bakanlık için de kanlı bir gelir kapısı olan avcılık da av turizmi de derhal yasaklanmalıdır.”

AYHAK: KATİLİN AVCILIK BELGESİ YOK

AYHAK (Avcılık ve Yaban Av Hayatı Koruma Konfederasyonu) Yönetim Kurulu adına Ersin Düzyol ise yaptığı açıklamada, avlanmaya yasak bir bölgede kendisinden evraklarını görmek isteyen saha görevlisini öldüren Mahmut Aydoğdu’nun avcılıkla ilgili yasal belgesi ve avlanma pulu olmayan, eli tüfekli, tüfeği ruhsatsız bir katil olduğunu belirtti.

Düzyol, “Yüksel Berk’i katleden katil, Ordu’da Ceren’i öldüren cani Özgür Arduç ne yaptıysa onu yapmıştır. Hiçbir Türk avcısı böyle bir katliam yapmaz. Avcı olmayan bu katili basın avcı olarak tanıtmıştır. Araştırmadan bu haberleri yapanları Türk avcıları olarak şiddetle kınıyoruz” dedi.

'YARGILANMAZSINIZ, KORKMAYIN'

Sosyal medya hesabından avcılığa sahip çıkılması çağrısında bulunan Düzyol, “Avcı olup kendisini saklayan bakan, vekil, bürokrat, savcı, avukat, profesör, doktor, holding sahipleri, gazeteci, avukat, sanatçı, futbolcu, öğretim üyeleri, işadamları, belediye başkanları, valiler, kaymakamlar, emniyet ve asker mensupları neden avcı kimliğinizi saklıyor, avcıya atalardan gelen geleneğe sahip çıkmıyor, korkuyorsunuz?” diye sorarak “Hiç kimse devlet dahil, rütbenizi, makamınızı, maaşınızı, malınızı mülkünüzü, koltuğunuzu almaz, yargılanmazsınız. Eğer avcıysanız özünüze dönün, korkmayın. Bu camia sizin arkanızda durur” diye konuştu.