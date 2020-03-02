Şamil Tayyar, Türkiye'yi eleştiren sığınmacı gencin gözaltına alındığını duyurdu

AKP’li Şamil Tayyar, Pazarkule Sınır Kapısı’nda BBC Türkçe’ye konuşan ve Türkiye’deki koşulları eleştiren iki sığınmacıyı önce hedef gösterdi, daha sonra sığınmacılardan birinin gözaltına alındığını, diğerinin de arandığını belirterek Süleyman Soylu’ya teşekkür etti.

AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, Pazarkule Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a geçmek isteyen iki genç sığınmacının BBC Türkçe'ye konuşarak Türkiye'deki koşulları eleştirmesi üzerine iki genci hedef gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hükümete çağrım olsun, şu soytarıyı hemen Suriye’ye geri bırakın” diyen Tayyar, daha yaptığı paylaşımda ise sığınmacılardan birinin gözaltına alındığını, diğerininse arandığını duyurarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür etti.

Tayyar Twitter’dan “Soldaki soytarıyı almışlar, kırmızılıyı arıyorlarmış. Duyarlılığı için @suleymansoylu bakanıma bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum” diye yazdı.

Soldaki soytarıyı almışlar, kırmızılıyı arıyorlarmış. Duyarlılığı için @suleymansoylu bakanıma bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Bu millet ensardır. Milyonları bağrına bastı, bu muhabbetin sınırı yoktur. İstismara da tahammülsüzdür. pic.twitter.com/uqKxQPtsoN — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) March 2, 2020

Türkiye’nin sınır kapılarını açmasının ardından Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacılardan iki genç şunları söylemişti:

'BİZİ DÜŞÜNMEDİNİZ KENDİNİZİ DÜŞÜNDÜNÜZ'

“Burada Suriyeli göremiyorum, herkes yabancı. Suriyeliler yüzde 25 kadar geri kalanlar Afgan. Biz buraya okumak için geldik. Okumadık, hiçbir şey kazanmadık. 8 yıldır Türkiye’de yaşıyoruz, hiçbir şey yapmadık. Bizim arkadaşlarımız Avrupa’da yaşıyor. Hepsi üniversiteden mezun oldu ama biz hiçbir şey kazanmadık. Orada İngilizce de öğretmişler hem yaşamak da kolay. Burada hem çalışmak hem yaşamak zor. Millet bize ‘Bizim askerlerimiz Suriye’de ölüyor, siz ne yapıyorsunuz’ diyor. Sanki biz size dedik ‘Gidin bizim yerimizi kurtarın’. Siz bizi kurtarmaya değil, sınırınızı kurtarmaya gittiniz. Bizi düşünmediniz, kendinizi düşündünüz.”