'Samast'ın fotoğrafının çekilmesi için talimat geldi'

Hrant Dink cinayetine ilişkin davada, dönemin Jandarma İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Mustafa Kuraş, 'Samast'ın yakalandığının görüntülenmesi adına fotoğraf çekilmesi hususunda talimat geldi. O talimat sonrasında da fotoğraflar çekildi. Malumunuz o fotoğraflar basına servis edildi' dedi.

Hrant Dink cinayetine ilişkin dava sürüyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlandı. Diğer tutuklu sanıkların katılmadığı duruşmada, dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz'ün de bulunduğu 5 tutuksuz sanık da hazır bulundu.

Duruşmada, önceki celselerde alınan ara kararlar doğrultusunda tanık olarak dinlenilmesine karar verilen dönemin Samsun Emniyet Müdürü Mustafa İlhan, Samsun Emniyet Müdür Yardımcısı Sabahattin Artın, dönemin Samsun Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Mustafa Kuraş ve Samsun Jandarma Komutan Yardımcısı Fuat Kömürcü'nün, SEGBİS aracılığıyla bilgilerine başvuruldu.

'BU REZİLLİĞE MÜSADE ETMEZDİM'

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Sabahattin Artın, Samast'ın Samsun terminaline getirilişiyle ilgili bildiklerini anlatırken, nöbetçi amir olduğunu, adli işlemlerde dahlinin bulunmadığını ve sonraki aşamalarda da kimsenin kendisine herhangi bir soru sormadığını söyledi.

Ogün Samast'a Türk bayrağı ve yazılar olan takvim önünde fotoğraf-video çektirilmesiyle ilgili bildikleri de sorulan tanık Artın, "Tema Vakfı takvimi benim odamda da vardı. Bana da getirdiler. Çay ocağına konmuş, kasıt yok. Ne yapıldığını görmüyordum. TEM şubenin olduğu yukarıya çıkmamıştım. Yukarı çıksaydım o rezilliğe müsaade etmezdim kesinlikle. Hepsini birden kovardım. Bundan emin olabilirsiniz. Kimse bana fotoğraf çekildiğini söylemedi. Haberim olsa o rezilliği yukarı çıkar sona erdirirdim. Basına yansıdıktan sonra haberim oldu benim de" diye konuştu.

'TALİMAT GELDİ'

Dönemin Samsun Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Mustafa Kuraş ise Ogün Samast'ın Samsun otogarında yakalanması süreciyle ilgili, şu bilgileri aktardı:

"Samast'ın üzeri arandı. Türk bayrağı vardı üzerinde. 'Bayrak olmadığı takdirde hiç konuşma yapmam.' şeklinde yorumları olduğunu duydum. Kalabalığı düzene sokmak için uğraştığım sırada sanığın apar topar çıkartılıp emniyete götürüldüğünü gördüm ve herkesin de emniyete gelmesi gerektiği söylendi. Biz de emniyete gittik. Gittiğimizde şahısla, TEM şubenin çay ocağında mülakat yapılıyordu. Daha sonra da bu mülakat esnasında, şahsın İstanbul'a gitmesi gerektiği yolunda talimat gelip jandarma ve polisin müşterek çalışması sonrasında bu sanığın yakalandığının görüntülenmesi adına fotoğraf çekilmesi hususunda talimat geldi. O talimat sonrasında da fotoğraflar çekildi. Malumunuz o fotoğraflar basına servis edildi. Ve şahıs uçakla emniyet ve jandarma görevlilerinin eşliğinde gönderildi".

Son olarak beyanı alınan tanıklardan dönemin Samsun Jandarma Komutan Yardımcısı Fuat Kömürcü de Samast'ın getirilmesiyle ilgili bildiklerini anlatarak, "Samast emniyete gönderildikten sonra yetkili arkadaşlarımızla komutanlığa gittik. Üst makamlardan bilgi alışverişi için çok sayıda telefon aldık. İlave bilgi talepleri olması nedeniyle konuşmamız sırasında zanlıya ait fotoğraf isteneceği kanaatine vardık. Bunun üzerine asayiş şube müdürünü telefonla arayarak katil zanlısının birkaç poz fotoğrafının alınmasını, aynı zamanda arşivde olması için basında çekilenlerden alınabilmesini ve bu konuda da Kaçakçılık Şube Müdürü Murat Bayrak'ın görevlendirilmesini istedim" diye konuştu.