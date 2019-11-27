Samandağ Belediyesi’nde 21 kişinin işine son verildi

CHP’li Samandağ Belediyesi’nde 21 sözleşmeli personelin işine son verildiği öğrenildi.

Hatay'ın CHP’li Samandağ Belediyesi’nde 21 sözleşmeli personelin işine son verildiği öğrenildi.

8.Gün Haber'de yayımlanan habere göre, sözleşmesi yenilenmeyen 21 işçiye, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz tarafından imzalanan tebligat gönderildi. Tebligatta, "31.12.2019 tarihin itibari ile yürürlük tarihi sona erecek olan 'Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi', kurumumuzca hizmetin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmadığından hizmet sözleşmeniz yenilenmeyecektir" denildi.

İşine son verilenler arasında biyolog, sosyolog, mühendis, inşaat teknikeri, eğitmen, veteriner, şehir plancısı ve mimar da bulunuyor.