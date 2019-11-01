Saltanat 97 yıl önce bugün kaldırılmıştı: Bir halk olmamızın yıl dönümü

Saltanat bundan 97 yıl önce bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kaldırılmış, Osmanlı İmparatorluğu resmen tarihe karışmıştı.

Ancak bu karar öncesi Meclis'te uzun tartışmalar yaşanmış, tartışmalar Mustafa Kemal'in 'tarihi' müdahalesiyle sonlanmıştı.

Söz konusu müdahale Nutuk'ta şöyle anlatılıyor:

Egemenlik ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye, ilim icabıdır diye; görüşme ile, münakaşa ile verilmez. Egemenlik, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları, zorla Türk milleti'nin egemenlik ve saltanatına el koymuşlardı; bu musallat olmalarını altı asırdan beri devam ettirmişlerdi. Şimdi de, Türk Milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek, egemenlik ve saltanatını, isyan ederek kendi eline açıkça almış bulunuyor. Bu bir olupbittidir. Söz konusu olan; millete saltanatını, egemenliğini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız? Meselesi değildir. Mesele zaten olupbitti haline gelmiş bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu, mutlaka olacaktır. Burada toplananlar, Meclis ve herkes meseleyi tabiî görürse, fikrimce uygun olur. Aksi takdirde, yine gerçek gerektiği şekilde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir.