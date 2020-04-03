Salgınla mücadele eden sağlıkçılara verilen yemek...

Sağlık emekçileri koronavirüsle mücadelede hem eksik malzeme hem de sağlıksız beslenme riskiyle karşı karşı karşıya.
Geçtiğimiz günlerde soL'a açıklamalarda bulunan bir sağlık emekçisi, 36 saatlik nöbetleri sırasında kendilerine verilen yemeğin kaşar-ekmek ve ayran olduğunu söylemişti.
Benzer bir görüntü Kırşehir'de de kaydedilirken, Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, olaya ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi öğle yemeği!
Salgınla canı pahasına mücadele eden sağlık personeline reva mı?@NESLiHANCIOGLU@muratemirchp@fazilkasap @AvUnaldemirtas pic.twitter.com/uxgdIq6TUp
— Zekiye Bacaksız (@zekiyebacaksiz) April 2, 2020