Salgına karşın kentlerde asker uğurlama törenleri: Bakanlıktan açıklama

Türkiye'de kentlerde vatandaşların askere gidecek yakınlarını uğurlamak için otogarda bir araya gelmesi, kalabalık oluşturması ve halay çekmesi üzerine İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.

İstanbul, Ankara ve Konya gibi kentlerde vatandaşların askere gidecek yakınlarını uğurlamak için otogarda bir araya gelmesi, kalabalık oluşturması ve halay çekmesi görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüler ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, “Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz” sözlerini kaydetti.

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VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan SOSYAL MESAFE kuralını ASKER UĞURLAMALARI’nda da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz. — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 20, 2020

Gaziantep Valisi Davut Gül de kentte asker uğurlama törenlerinin yasaklandığını açıkladı.