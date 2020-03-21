Salgına karşın kentlerde asker uğurlama törenleri: Bakanlıktan açıklama

İstanbul, Ankara ve Konya gibi kentlerde vatandaşların askere gidecek yakınlarını uğurlamak için otogarda bir araya gelmesi, kalabalık oluşturması ve halay çekmesi görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Görüntüler ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, “Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz” sözlerini kaydetti.
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VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE
Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan SOSYAL MESAFE kuralını ASKER UĞURLAMALARI’nda da uygulamalıyız.
Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz.
— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 20, 2020
Gaziantep Valisi Davut Gül de kentte asker uğurlama törenlerinin yasaklandığını açıkladı.
Asker uğurlama törenleri salgın hastalık riskini arttırdığından yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlarla ilgili adli ve idari işlem yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederim..,#EvdekalGaziantep
— Davut GÜL (@gul_davut) March 20, 2020