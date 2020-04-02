Salgın günlerinde rant için öğretmen lojmanı yıkılacak: 'Çok gizli' raporu...

Ankara Dikmen’de salgın koşullarında bir öğretmen lojmanı yıkılmak isteniyor. Büyük ‘tesadüf eseri’ Ali Ağaoğlu’nun inşaatının yakınında bulunan lojmanda kalan eğitim emekçileri, yıkıma karşı mücadeleye kararlı. İşin ilginç yanı, lojmanın yıkılması için gerekçe olarak gösterilen 'depreme dayanıksızdır' raporu, 'çok gizli' denilerek saklanıyor.

Yeni koronavirüs salgını ülke genelinde hızla yayılırken, AKP’ye yakınlığıyla bilinen patronların inşaat çalışmaları ülke genelinde aralıksız olarak devam ediyor. Bunun son örneklerinden biri de Ankara Dikmen Vadisi’ndeki Ali Ağaoğlu’nun başlattığı inşaat çalışması oldu.

Ağaoğlu’nun inşaat alanının bitişiğinde olan Dikmen Meslek ve Teknik Lisesi’nin akıbeti konusunda endişeler bulunurken, liseye bağlı lojmanların yıkım kararının da sadece bir ay önce alınmış olması dikkat çekiyor.

Söz konusu lojmanlarda kalan eğitim emekçileri karara itiraz ederken, haklarını hukuki olarak sonuna kadar arayacakları ifade ediliyor.

YIKIM GEREKÇESİ ‘ÇOK GİZLİ’

Yıkıma gerekçe olarak “lojmanın depreme dayanıksızlığı” gösterilirken, bu karara dayanak olduğu söylenen MEB İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı raporu ise eğitim emekçilerinin talebine karşın “çok gizli” denilerek açıklanmadı.

Bir lojmanın depreme dayanıklı olup olmadığına ilişkin raporun “çok gizli” kapsama alınması şüpheleri arttırırken, lojmanda kalan eğitim emekçilerinin yıkım konusunda yaptığı itirazların ikisi de reddedildi.

Eğitim emekçileri yıkım kararının durdurulup binanın güçlendirilmesini talep ederken, bu talebe şu ana kadar olumlu bir yanıt gelmediği, yıkıma yapılan son itiraza ise henüz yanıt verilmediği öğrenildi.

Söz konusu talep dilekçeyle yetkili kurumlara iletilirken, 60 gün içinde yanıt verilmemesi ya da olumsuz yanıt verilmesi durumunda konunun yargıya taşınacağı ifade ediliyor.

Salgın günlerinde inşaat patronlarının eğitim emekçilerini lojmandan çıkarma kararı bölge halkının ve eğitim emekçilerinin tepkisini çekiyor.