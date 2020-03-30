Salgın günlerinde atış poligonları faaliyete devam ediyor

​Ankara’da bulunan 6 atış poligonu salgın koşullarına rağmen faaliyetlerine devam ederken, çalışanların sağlığını da riske atıyor.

Ankara’da bulunan Nişangah Atış Poligonu, salgın koşullarına rağmen faaliyetlerine devam ediyor.

Hafta sonları faaliyetlerine devam eden poligonlarda çalışan işçiler hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat edilmediğine, silahların yeterli hijyen önlemi alınmadan herkes tarafından kullanıldığına dikkat çekiyor.

Salgın koşullarındaki durumun herkes için risk taşıdığı belirtilirken, bir an önce önlem alınması talep edildi.

Öte yandan Ankara’da bulunan diğer 5 atış poligonunda da benzer manzaralar yaşandığı ifade ediliyor.