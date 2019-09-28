Sakarya’da 143 asker zehirlendi

Sakarya’da yedikleri akşam yemeğinden zehirlenen askerler hastaneye kaldırıldı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kışlada 143 asker, yedikleri akşam yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Adapazarı 7. Komando Tugay Komutanlığı Taşkısığı Kışlası'nda yedikleri akşam yemeği sonrasında karın ağrısı ve bulantı şikayetlerinde bulunan 143 asker, Yenikent Devlet Hastanesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bölgedeki diğer hastanelere kaldırıldı. Askerlerden 63'ünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği, 73’ünün ise müşahede altında tutulduğu belirtildi.

Konuya dair Sakarya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Hastanelerimize askerlerimizin bulantı, kusma, ishal ve ateş şikayetleri iletilmeye başlamıştır. Gerekli personel takviyeleri yapılarak ilk müdahaleler yapılmış, müşahedeyi gerektirenler uygun alanda takip altına alınmış, durumu iyi olanlar tedavilerini müteakip birliklerine gönderilmiştir. Başvuranlardan alınan kan ve gaita örnekleri ile yenilen yemeklerden alınan numunelerin laboratuvar tetkikleri devam etmektedir. Durumu ağır olan askerimiz bulunmamaktadır. Saat 22.30 itibarıyla toplam başvuru 143 olup bunlardan 63’ü ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmiştir. 73’ü müşahede altına alınmış 7’sinin ise yatırılması uygun görülmüştür” denildi.