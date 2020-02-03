Sağlık Bakanlığı'ndan temizlik işçilerine sürgün ve işten çıkarma düzenlemesi!

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrası kamuda çalışan taşeron işçiler kadroya geçme hakkı elde etmişti.
Ancak bu geçiş başladığı günden bu yana sürekli hakları kısıtlanmaya çalışılan işçilere ilişkin son hak gaspı adımı Sağlık Bakanlığı tarafından atıldı.
25 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren "Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi" kapsamında kadroya alınan Sağlık Bakanlığı'na bağlı temizlik işçilerinin sözleşmesinde işçilerin oluru alınmadan değişiklik yapıldı.
İşçilerin işlerini aksattığı iddiasıyla yapılan yeni düzenlemeyle birlikte sözleşmeye yeni maddeler ekleyen Bakanlık, sürgün ve işten çıkarmanın yolunu açtı.
Söz konusu düzenlemeyi Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ileten işçiler düzenlemeye tepkili.
"Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin 4'üncü maddesi değiştirilerek yürürlüğe konulmuştur" ifadesiyle yeni sözleşme maddelerini işçilere dayatan Bakanlık, yeni sözleşmede yer alan maddeleri şu şekilde sıraladı:
SÖZLEŞME SÜRERKEN YENİ KURALLAR EKLENEMEZ, DAYATMA YAPILAMAZ
Konuya ilişkin soL'a açıklamalarda bulunan hukukçu Kadir Sev, "696 sayılı Olağanüstü Hal KHK’sı uyarınca Sağlık Bakanlığına geçişi yapılan taşeron işçileriyle 2.4.2018 tarihinde belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalandığı anlaşılmaktadır. Sözleşme kurallarının değiştirilmesi için öncelikle işçinin rızası ya da önemli bir başka neden olmalıdır" dedi.
İşçi zararına olacak biçimde, üstelik bir genelge çıkarılarak değişiklik yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Sev, değerlendirmesine şu şekilde devam etti:
Değiştirilen 4’ncü maddede, işçilerin il sınırları içindeki başka birimlerde 6 ay geçici görevlendirilebileceği ve bu sürenin 6 ay daha uzatılabileceği öngörülmüş. Bu düzenlemeye göre işçi 1 yıl süreyle başka ilçelerdeki işyerlerinde çalışmak zorunda bırakılacaktır. Bu, iş koşullarında esaslı bir değişikliktir ve 4857 sayılı İş Yasasına göre işçinin rızası aranmalıdır.
Dördüncü maddenin yeni biçiminde; temizlik personeli görevini iki kez aksatırsa İş Yasasının 25’nci maddesi uyarınca iş akdinin derhal feshedilmesi öngörülmüştür.
Atıfta bulunulan madde, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranılması durumunda feshedilmesini düzenlemektedir.
Görevin iki kez aksatılmasını ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık olarak değerlendirmek doğru değildir.