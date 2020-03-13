Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini açıkladı

Dünya genelinde 4 bin 700’ün üzerinde kişinin ölümüne neden olan yeni koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Politikaları Kurulu, ilköğretim ve ortaöğretimde eğitime 1 hafta ara verdi, üniversitelerde 3 hafta tatil kararı aldı.
Spor müsabakalarının ise nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynatılması kararı verildi.
Sağlık Bakanlığı, vatandaşları hastalığı karşı uyarırken, yeni tip koronavirüs belirtilerinin, solunum yolları hastalıklarına benzer; yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı ve halsizlik gibi belirtiler gösterdiğini açıkladı.
Cumhuriyet'in haberine göre Bakanlık, yayınladığı liste ile Türkiye genelinde yeni koronavirüs hastalarının başvurabileceği hastaneleri de açıkladı.
İŞTE O HASTANELER;
– Adana Şehir Hastanesi
– Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
– Ankara Şehir Hastanesi
– Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
– Bursa Şehir Hastanesi
– Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
– Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
– Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
– Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
– Eskişehir Şehir Hastanesi
– Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
– Isparta Şehir Hastanesi
– Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
– İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
– Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
– İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
– İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
– İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
– Kayseri Şehir Hastanesi
– Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
– Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
– Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
– Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
– Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
– Yozgat Şehir Hastanesi