Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini açıkladı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs hastalarının başvurabileceği hastanelerin listesini yayınladı.

Dünya genelinde 4 bin 700’ün üzerinde kişinin ölümüne neden olan yeni koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Politikaları Kurulu, ilköğretim ve ortaöğretimde eğitime 1 hafta ara verdi, üniversitelerde 3 hafta tatil kararı aldı.

Spor müsabakalarının ise nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynatılması kararı verildi.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşları hastalığı karşı uyarırken, yeni tip koronavirüs belirtilerinin, solunum yolları hastalıklarına benzer; yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı ve halsizlik gibi belirtiler gösterdiğini açıkladı.

Cumhuriyet'in haberine göre Bakanlık, yayınladığı liste ile Türkiye genelinde yeni koronavirüs hastalarının başvurabileceği hastaneleri de açıkladı.

İŞTE O HASTANELER;

– Adana Şehir Hastanesi

– Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Ankara Şehir Hastanesi

– Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Bursa Şehir Hastanesi

– Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

– Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Eskişehir Şehir Hastanesi

– Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Isparta Şehir Hastanesi

– Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Kayseri Şehir Hastanesi

– Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

– Yozgat Şehir Hastanesi