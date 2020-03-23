Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için KHK ile ihraç ettiği doktorla görüşecek

Sağlık Bakanlığı'nın KHK ile ihraç edilen Doç. Dr. Mustafa Ulaşlı ile koronavirüs aşısı konusunda bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Koronavirüs konusunda çalışmalar yapan ve 4 yıl önce mesleğinden ihraç edilen Doç. Dr. Mustafa Ulaşlı için Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Sağlık Bakanlığı ile görüştü.

İhraç edilen doktorun göreve iadesi için görüşme yaptığını açıklayan Gergerlioğlu, “Korona konusunda aşı üretebilecek KHK'lı Doç. Mustafa Ulaşlı'nın hizmet vermesi gerektiğini hatırlattım. Ulaşlı ile görüşülecek” dedi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, “Bu virüsün genetiği konusunda belki de benim kadar çalışan kimse yoktur” diyen Ulaşlı ile bugün bakanlığın bir görüşme yapması beleniyor.

Ulaşlı, 2002-2005 yılları arasında Princeton Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik Anabilim Dalı'nda 3 yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı, 2007 yılında Utrech Üniversitesi Tıbbı Biyoloji Genetik Anabilim Dalı'nda doktora yaptı. 2011-2016 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Biyoloji Ana Bilim Dalı'nda doçent olarak görev yapan Ulaşlı, corona virüsü çalışmalarını şöyle anlattı:

4 yıl boyunca koronavirüsler üzerine çalıştım. TÜBİTAK'a proje verdim. İki virüs arasındaki etkileşimi engellersem bu virüsün enfeksiyonunu durdurabilirim yaklaşımı idi. TÜBİTAK'tan bana ‘Verdiğiniz matematik projesi' diye dönüş yapıldı. Ben Sağlık Bilimi'ne proje vermiştim.

Hakkındaki soruşturmada, Nisan 2017'de takipsizlik verildiğini, görevine iade edilmeyi beklediğini belirten Ulaşlı, Türkiye'de aşı yapılması konusunda şunları söyledi: “Kesinlikle mümkün. Türkiye'de hem alt yapı itibarıyla hem de bilimsel donanım itibarıyla bu aşıyı yapabilecek bilimsel heyet de alt yapı da var. Yeter ki fırsat verilsin.”