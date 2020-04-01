Sağlık Bakanlığı ilk kez illere göre verileri açıkladı: İstanbul salgının merkezi

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte koronavirüsten can kaybının 64 olduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından ilk kez bugün illerdeki vaka ve can kaybı sayısına ilişkin bilgi verildi. Buna göre toplam vaka sayısının 15 bin 679'a ulaştığı Türkiye'de en çok vaka sayısı 8 bin 852 ile İstanbul'da. En çok can kaybının olduğu iller de 117 ile İstanbul, 18 ile İzmir ve 8 ile Kocaeli.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Koca son 24 saatte Türkiye'de koronavirüsten can kaybının 64 artarak 277'ye çıktığını açıkladı. Koca Kovid-19 teşhisi konulan sağlık emekçisi sayısının ise 601 olduğunu belirtti. İllerdeki vaka ve can kaybı sayısı da ilk kez bugün bakanlık tarafından açıklandı. Bakan Koca tüm 81 ilün tamamında bugün itibariyle vaka görüldüğü için bu verileri açıklamakta bir sakınca görmediğini söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 15 bin 679'a ulaştı. İstanbul 8 bin 852 vaka sayısı ve 117 ölü sayısı ile başı çekiyor.

En çok can kaybının olduğu 10 il sırasıyla İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Zonguldak, Trabzon, Balıkesir, Adana, Sakarya olarak açıklandı.

Bakanlığın bugüne dair açıkladığı veriler şöyle:

Bakan Koca'ya bir gazeteci tarafından Bilim Kurulunun sokağa çıkma yasağını önerip önermediği soruldu. Koca kurulun önerilerinin bilindiğini öne sürdü ve "Bazı şehirlerde giriş çıkışların kontrolü istenmişti. Bunun önümüzdeki günlerde daha yoğun bir şekilde uygulanacağını biliyoruz" demekle yetindi.

Koca'nın açıklamasından satır başları şöyle:

- Uyguladığınız tedbiri başkasından talep etme hakkınız var. Yakınlarınızı çevrenizi uyarmak zorumluluğunuz var.

- Mücadelenin temelinde kişiler var.

- Bugünler dirayet günleridir, geçecektir.

- Bir yönüyle bu bir hak sağlığı savaşıdır, hedefimiz en az can kaybıyla çıkmaktır.

- Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır.

- Sizleri bu savaşın kahramanları olmaya davet ediyorum. Bunu hayatınızı koruyarak kendinizi izole ederek yapacaksınız.

- Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396. Bugünkü vaka sayısı 2 bin 148. Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın saysı 63. Ve 333 hastamızın iyileştiğini ayrıca söylemek istiyorum.

- Bazı veriler endişe verici olabilir. Ancak vakaları hızlı tepit etmemiz sözkonusu.

- Virüs çok kolay bulaşıyor ve başka hastalıklarda görmediğimiz hızda ilerliyor.

- Sosyal mesafenin ve izolasyonun son derece önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

- Her hastaya test yapılmak gibi bir yanlış algı var.

- Günlük test sayımız 15 bini buldu.

- Elimizde 1 milyona yakın kit olduğunu söylemiştim.

- Haftaya 20-25 aralığına çok rahat çıkabileceğimizi düşünüyorum.

- Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içerisinde ölüm oranımız şu an yüzde 1.58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu bunu daha aşağıya düşürme noktasında başarı gösterirsek bizim için önemli olur. Hedefimiz hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak.

- Herkes kendisini pozitifmiş gibi düşünerek önümüzdeki dönemi geçiriyor olmalı.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISINI AÇIKLADI

- Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. O nedenle açıklamakta sakınca görmüyorum.

- En çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852. Vakaların yüzde 60'ı İstanbul'da. İstanbul'u İzmir, Ankara, Kocaeli izliyor.

- Toplam 39 ilimizde can kaybımız var.

- En çok vefat olan ilk 10 il: İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Zonguldak, Trabzon, Balıkesir, Adana, Sakarya.

- İstanbul'da 117 can kaybı var, İzmir'de 18, Kocaeli'de 8.

- Hayatını kaybedenlerin yüzde 80'i 60 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişiler.

- Yoğun bakımdakilerin yüzde 70'i 60 yaş üstü.

- Toplamın yüzde 69'u tansiyon hastası.

- Yoğun bakımda olanların yüzde 63,3'ü tansiyon hastası.

Koca hastalığa yakalanan sağlık emekçisi sayısını 601 olarak açıkladı. Bakan Koca, maske ihracatını durdurduklarını söyledi.

- Pandemi hastaneleriyle ilgili bir düzenleme yapılacak önümüzdeki günlerde.

- Geçen Bilim Kurulu toplantısında özel sektörün de bu anlamda minimal bir personelle üretimine devam etmesi gerekliliği yönünde bir uyarı vardı.

- Çalışanlarımızın yüzde 90'ı evden sisteme katılıyor. Bu süreç özellikle iş ortamının gerektiğinde dijital ortamla evden de yapılabildiğini hepimiz test etmiş oluyoruz. Bunun yoğunlaştırılması gerek.

- Ama hedef izolasyon. Yakın temasın, sosyal mesafenin mutlak korunması.

- Daha çok sağlık çalışanlarını hızlı tarama kitinden geçirme konusunda bir yaklaşım var.

- (Çin'den getirilen ilaç) Bu ilacın ne zaman başlanmasıyla ilgili bir analiz yapılıyor. Önümüzdeki günler netleşmiş olur.

- (Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı önerdi mi?) Bazı şehirlerde giriş çıkışların kontrolü istenmişti. Bunun önümüzdeki günlerde daha yoğun bir şekilde uygulanacağını biliyoruz.

