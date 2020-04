Sağlık Bakanlığı ilk kez illere göre verileri açıkladı: İstanbul salgının merkezi

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte koronavirüsten can kaybının 64 olduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından ilk kez bugün illerdeki vaka ve can kaybı sayısına ilişkin bilgi verildi. Buna göre toplam vaka sayısının 15 bin 679'a ulaştığı Türkiye'de en çok vaka sayısı 8 bin 852 ile İstanbul'da. En çok can kaybının olduğu iller de 117 ile İstanbul, 18 ile İzmir ve 8 ile Kocaeli.

soL - Haber Merkezi