Sağlık Bakanı'nın keyfi yerinde: Hastanesine milyonlarca lira teşvik!

Sanayi Bakanlığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri’ne 220 milyon 600 bin TL’lik yatırım teşviki verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne 220 milyon 600 bin TL'lik yatırım teşviki verdi.

Yeni hastane için KDV istisnası, gümrük vergi muafiyeti, yüzde 50 vergi indirimi, 2 yıl boyunca da sigorta primi işveren hissesi desteği verilecek.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut “Bakanlar koltuklarını kendi ticari faaliyetleri, kendi şirketleri için kullanıyor. Turizm Bakanı, kendi otelinin bulunduğu bir koyu imara açtırıyor, kaçak yapısı için imar affından yararlanıyor. Tarım Bakanı, eskiden danışmanı olduğu firmadan patates ithal ediyor. Sağlık Bakanı da devletin imkanlarını kullanıyor. Tarihi yerleşkeler, Atatürk Orman Çiftliği arazileri, Medipol Üniversitesi'nin kurucu vakfı TEBA Vakfı'na verildi. Bakan, kendi hastanesini İleri Düzey Hastane ilan etti” dedi.

Ankara'da TCDD Başmüdürlüğü olarak kullanılan ve daha sonra misafirhaneye dönüştürülen 1928 yılı yapımı tarihi bina ile içerisinde Atatürk'e ait eserlerin de bulunduğu müze, kreş, lojmanların bulunduğu alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi'ne verildi.