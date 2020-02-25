Sağlık Bakanı'ndan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KOVİD-19 (yeni koronavirüs) vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tekrar hatırlatmak isterim ki ülkemizde koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. İlgili bakanlıklarımızın iş birliği, Bilim Kurulumuzun rehberliği ve tecrübeli sağlık çalışanlarımızla, ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz" açıklamasında bulundu.

Koca, "İran'dan dönmek isteyen Türk vatandaşları için düzenlenen seferle ülkemize gelenler 14 gün süreyle gözlem altında tutulacak" dedi.