Sağlık Bakanı’ndan ‘ıspanak zehirlenmesi’ açıklaması: İyi yıkayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama yaptı. Koca, 'Besin zehirlenmelerinin ıspanak değil, yabani otlardan olduğunu tespit ettik. Halkımız sebzeleri otlardan ayıklasınlar, iyi yıkasınlar' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ıspanak zehirlenmelerine ilişkin açıklama yaptı.

"Zehirlenmenin yabani otlardan kaynaklandığını tespit ettik. Vatandaşlarımız yabani otları ayırsınlar iyi yıkasınlar öyle tüketsinler" diyen Koca, "Hastanelerimize müracaat eden toplam 196 hastamız oldu" dedi.

Koca şunları söyledi:

"Bu dönemde hastanelerimize müracaat eden toplam 196 hastamız oldu. İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli. Ağırlıklı İstanbul’da müracaatlar oldu. İstanbul’da toplam 149 hastamız var. İstanbul dışındaki Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli’deki hastalarımız tedavi edilip taburcu oldular."

Yapılan açıklamalara göre ilk gün 45 kişi rahatsızlık nedeniyle müraacat ederken, dün bu sayı 108 kişiye yükselmişti.