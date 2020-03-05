Sağlık Bakanı: Yurt dışına gidenler potansiyel virüs taşıyıcısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Şu dönemde bizim çalışılan numune sayısı 1363 bunlardan pozitif olan hiçbir vaka olmadı' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Singapur’da Koronavirüs tanısı konan THY yolcusunun Fransız vatandaşı ve transit yolcu olduğunu söyledi.

"Yurt dışına giden ve yurt dışından gelen herkes potansiyel virüs taşıyıcısı konumunda" diyen Koca, "14 güne kadar hastalık olarak çıkmayabilir. Dolayısıyla bu anlamda her an bu sınırlarımızdaki kontrolsüzlük giderek ülkemizi risk altına sokmakta. Biz de vatandaşımızı daha çok bilgilendiren adımlar atıyoruz. Çünkü en önemli unsur burada bulaşıcılığını önlemek" ifadesini kullandı.

'14 GÜN BOYUNCA EVDEN ÇIKMAYIN, MASKE TAKIN'

Çin'de kaynak bulan bu virüsün Türkiye'de görülmediğini dile getiren Koca, "Yurt dışına çıkmış vatandaşlarımızın da evlerinde kalmalarını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz. 14 gün boyunca tedbir amaçlı evlerinde kalmaları ve maske takmalarını rica ediyoruz. Yolcu Türk vatandaşı imiş, yolcu İstanbul'da çıkmış gibi bilgiler söylentidir. Umreden dönen bütün vatandaşlarımız termal kameradan geçiriliyor. Uçağımız boş gittiği için sağlık personellerimiz ile birlikte geri dönüyorlar" diye konuştu.

Koca, "Şu dönemde bizim çalışılan numune sayısı 1363 bunlardan pozitif olan hiçbir vaka olmadı. İran'dan gelen gözlem altına aldığımız kişi sayısı 53 kişi. Ankara'da ise Kum ve Meşed öyküsü olanlar 68 yolcu" ifadesini kullandı.