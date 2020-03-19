Sağlık Bakanı Koca: Yarın hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak, hedef günde 15 bin kişiyi taramak

Meclis'teki koronavirüs özel oturumunda konuşan Sağlık Bakanı Koca 'Yarın sabah hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Bütün şehirlerimize vereceğiz' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de düzenlenen özel oturumda koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yarın hızlı tanı kitinin devreye gireceğini söyleyen Bakan Koca, günde ortalama 10-15 bin test yapmayı hedeflediklerini kaydetti.
Laboratuvar sayısının kısa zaman içinde 25 şehirde 36’ya çıkacağını, bugün itibariyle 18 laboratuvarın çalıştığını açıklayan Koca, yatak sayısının yeterli olduğunu söyledi.
Bakan Koca’nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Laboratuvar sayımızı 25 ilde toplam 36'ya çıkacaktır. Bugün itibariyle 2 vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkezde yapılmaya başlanmıştır.
- Riskten koruyucu tedbirleri erkenden aldık. İşe koronavirüs bilim kurulunu oluşturmakla başladık. Tüm dünyadan gelen verileri analiz ettik. Avrupa daha vakaların farkına varmamışken ülkemizde rehber çalışmaları başlamıştı.
- İran izole etmeyerek virüsün tüm ülkeye yayılmasına sebep oldu. İtalya, Çin'den gelenlerin ülke içinde serbestçe dolaşmasına izin vererek virüsün bütün Avrupa'ya yayılmasına sebep oldu.
- Tüm uluslararası uçuşları risk görerek 4 milyon 603 bin yolcumuzu termal kameralarla kontrolden geçirdik. Kara hudut kapılarımızda kurduğumuz termal kameralar ile 189 bin yolcudan 103'ü kurduğumuz sahra hastanelerinde gözetim altına alındı.
- Uçuş yasağının neredeyse tüm Avrupa'yı kapsaması sebebiyle oralarda kalan vatandaşlarımızı ülkemize getiriyor, 14 gün gözlem altında geçirmelerini sağlıyoruz.
- Kovid-19 hastalığı ve benzeri pandemilerle mücadelede Dünya Sağlık Örgütü'nün dikkati çektiği iki nokta var. Kapsamlı bir sağlık sistemi ve bunun beraberinde getirdiği güçlü bir liderliktir. Vatandaşımızın bu sağduyusunu zayıflatmayı hedefleyen bazı kişiler olduğunu da görüyoruz, sosyal medyadaki bazı mesnetsiz iddialar tümüyle ahlak dışıdır. Lütfen bizlere yardımcı olun. Millet temsilcilerine güvenecektir.
- Hastalığın ülkemizde yayılarak bir salgın halini almasıyla 13 bin 211'i ileri düzeyde olmak üzere toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakımı kapasitemiz söz konusu. Son zamanda art arda açtığımız şehir hastanelerine rağmen yatak sayımız OECD ortalamasının altındadır. Yoğun bakım yatak sayısında ise şanslı durumdayız.
- Kendi tanı kitimizi geliştirdik. Amerika'ya 500 bin kit verdik. 7'si İstanbul'da olmak üzere farklı illerimizde bugün itibariyle 18 laboratuvarda analiz yapıldığını söylemiştim, yakında bütün büyük şehirlerde test yapabilir olacağız. Yarın hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak.
- Çok yoğun bir şekilde ve risk altında çalışan sağlık personelinin çalışma düzeninde bazı düzenlemeler yaptık. Üni. hastanelerimiz dahil tüm kamu hastanelerimize koruyucu malzeme dağıtıyoruz. Görevi riskleri göğüsleyerek hastalarda doğrudan temas ettirmeyi sürdürmek zorunda olan sağlık personelidir. Sağlık personelinin izinlerini iptal ettik. Mücadelenin başarıya ulaşması için şarttır sağlık çalışanlarımıza her biri asker gibi çalışan sağlık ordumuza kolaylıklar ve güvenceler sağlanmalıdır. Sadece motivasyon yetersizdir. Yüce meclisimize bazı önerilerim olacak. "