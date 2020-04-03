Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 425'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından açıklama yapıyor. Koca Türkiye'de son 24 saatte 69 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiğini, toplam ölü sayısının 425'e çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Koca, Bilim Kurulu'nun yeni tedbirler alınması konusunda tavsiye kararı aldığını bildirdi.

Bakan Koca "18 bin 135 hastanın her birini virüs taşıyan yerine koyun. Bu kişilerin temas çevrelerin gözlem altına alındığını bir an için unutun. Yayılımın ne kadar kolay, hızlı olduğunu hatırlayın. Ortada bir gerçek var fakat bu umut kırıcı bir gerçek değil. Virüsün yayılım zincirini kıracak tedbir belli, temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz" diye konuştu.

Koca "Büyüklerimizi uyarıyorum evden çıkmayın. Ailelerimizi uyarıyorum büyüklerimizi riskten koruyun. Gençlerimizi uyarıyorum virüsü taşıyıp taşımadığınızı bilemezsiniz. Geldiğimiz noktada alınması gereken yeni tedbirler var" dedi.

"Genç nüfusun hareketliliği virüsle mücadelemizde en zayıf noktalarımızdan biri. Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirleri tavsiye kararı aldı" diyen Koca yapılan önerilerin Erdoğan'a sunulduğunu söyledi. Koca "Cumhurbaşkanımız bu konudaki takdirlerini açıklayacaktır" dedi.

BİR GÜNDE 69 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Koca şunları söyledi:

- "Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. 120 bin 716 test yapıldı. 2 bin 786 pozitif vaka sayısı tespit ettik. Bugün kaybettiğimiz 69 kişi ile toplam can kaybımız 425'e yükseldi. 484 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmiştir."

- "En riskli iller İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli..."

- "İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de bin 105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var. 56 ilde virüs nedeniyle vefat yaşandı."

- "Şehirler arası hareketliliği daha fazla kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç var. Başta İstanbul olmak üzere sokak hareketliliği beklenen düzeye inmedi."

- "Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor. 50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük."

- "20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, 40 yaş üstünde teşhis konan vakaların daha çok olduğu, erkeklerin kadınlara göre görülme oranın daha yüksek olduğunu söylemek istiyorum."

- "Yaptığımız analizlere göre 1 kişi 16 kişiye virüs bulaştırıyor."

- "Bilim Kurulunda da bu virüsü taşıyan kişiler her zaman olabilir. Tabi arkadaşlarımız, semptomu olanlar testlerini yaptırmış bulunuyorlar. Bir bilim insanı ardaşımızın böyle bir durumu var. İsmini söylemeyeyim."

- "Daha sıkı tedbir alınması Bilim Kurulu'nun önerisi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda kendi takdirleriyle açıklayacak."