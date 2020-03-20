Sağlık Bakanı: Herkes kendi olağanüstü halini ilan etsin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeterli önlem alınmadığı eleştirilerine ilişkin, 'Soruyorlar, OHAL ilan edecek misiniz diye. OHAL ilanına gerek yok. Sen kişisel OHAL’ini ilan et, tedbirini al' açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, "Testlerin yapılacağını açıkladınız. Her isteyen istediği gibi yaptırabilecek mi, nasıl olacak?" sorusuna, “Herkes test yaptırabilecek, ancak doktor sevkiyle test merkezlerinde yapılacak. Testleri ve test merkezlerini yaygınlaştıracağız tüm Türkiye’de" yanıtını verdi.

Güney Kore'de olduğu gibi herkesin gidip istediğinde test yaptırıp yapamayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Koca, "herkesin kendi OHAL'ini ilan etmesini isteyerek" şu yanıtı verdi:

“O doğru değil, klinik bulgu varsa test yapılacak. Örneğin siz normalde testi yaptırdınız, baktınız hiçbir bulgunuz yok. Negatif çıktı ama sonradan pozitif çıkanlar da var. Çin’de de öyle olmuş. Negatif çıkan, sonra pozitif olan var, Aytaç Paşa gibi. Diyelim ilk aşamada büyük oranda negatif çıktı. ‘Bende yok’ diye rahat davranacaksınız. Bu test yanlışa sevk edebilir. Başkalarına gidip bulaştırabilirsiniz. O nedenle üç gün sonra testi tekrarlamak gerektiği söyleniyor. Çünkü üç gün sonra çıkabilir. Bizde de doktorlarımız testi yaptığımız kişiyi üç gün sonra tekrar çağırıp bir daha teste tabi tutacak. Bu arada siz negatif diye her tarafa gittiniz. O da ayrı bir risk oluşturabilir. Onu engellemeye çalışıyoruz. O nedenle herkesin baştan kendisini izole etmesi lazım. Hastalık bulgusu olmasa da... Olağanüstü hal deniyor. Olağanüstü hal mi? Herkes kendi olağanüstü halini oluştursun. Bunun önünde hiçbir engel yok. Biz ne kadar sıkı durabilirsek o kadar üstesinden gelebiliriz, yayılımını önlemiş oluruz. Şu iki-üç hafta sıkı durmamız gerekiyor.”

Koca, İngiltere modelini asla benimsemediklerini söylerken,“Testin sıklıkla yapıldığı Çin’de böyle vakaların olduğunu, yani baştan negatif çıkıp sonra pozitif çıkanlara rastlandığı biliniyor. Böylece yayılmanın olduğu biliniyor. Biz de bir vakada pozitifi gördük. Üç-dört gün sonra negatif çıktı. Bir hafta-10 gün sonra yine pozitif çıktı. Yakın çevresini taradık, pozitif çıktı" ifadesini kullandı.

Koca, “2-3 hafta virüsün yayılmasında en zirve nokta olabilir. O nedenle 2-3 hafta dikkat etmek ve evden çıkmamak gerekiyor" diye konuştu.