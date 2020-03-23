Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs gündemine ilişkin açıklamada bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs salgınına ilişkin Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulunuyor.

Koca'nın açıklaması şöyle:

Şüphelilerin takibinde, testlerin hızla yapılmasında çok titiz davranıyoruz.

Buna ilk hastamızın temas çevresinden başladık, sonraki hastalarımızda da katı bir şekilde uyguladık.

Kaybettiğimiz hastaların hepsi ileri yaşta ve bünye olarak dirençleri zayıftı.

Büyüklerimize seslenmek istiyorum, onların virüsten etkilenmemesi için sorumluluk sahibiyiz. Bu toplumun size ihtiyacı var, ailelerinizin ihtiyacı var. Mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istiyoruz. Evden çıkmanız kısıtlandırıldı, kurala uyun.

Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemesini iyileştirme çalışması yapıyoruz. Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz.

Üniversite hastanelerimize, tüm hastanelerimize malzeme sağlanmaya devam edecektir. Bazı malzeme üreticilerine katı yaptırım uygulanacak, ihracat durdurulmuştur.

Pandeminin yoğun olduğu dönemde sağlık malzemelerinin yurt dışına satış için görüşmeler yapıldığı biliniyor. Yoğun stok yapanlara baskı yaptık.

Şu ana kadar 20 firmayla anlaştık, anlaşma yapmayanlar için el koyma da devreye girebileceğini söylemek istiyorum

Salgının yayıldığı ülkelerden en fazla eksikliği hissedilen solunum cihazıydı. Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz.

Hızlı tarama kitini de devreye sokmuştuk. Bugün itibariyle Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti geldi ve devreye girmiş oldu. Perşembe gün 300 bin ilave hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve bir milyona kadar kullanmak üzere bağlantı yaptığımızı ifade etmek istiyorum.

İyileşen vakalarımız var, 14 günün geçmesi gerekiyor. Bu sayının fazla olduğunu söylemek istiyorum.

Çin'den iyi sonuç verdiği belirtilen ilaçla ilgili de bu sabah yeterli miktarda getirmiş olduk.

Herkes kendi OHAL'ini ilan edebilir, devletin ilan etmesi gerekmiyor illa. Herkes odasında kendini izole edebilir.