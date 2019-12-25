Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şehir hastanelerinden vazgeçmeyeceğiz

Şehir hastaneleriyle ilgili konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Bundan sonraki süreçte genel bütçeden yapıyor olsak, finansal model değişikliği olsa bile şehir hastanelerinin yapımından, konseptinden, fonksiyonundan vazgeçmeyeceğiz' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastaneleriyle ilgili sistematik bir karalama kampanyasının sürdürüldüğünü iddia ederek, malzeme eksikliği nedeniyle ameliyatların yapılamadığı iddialarının doğru olmadığını öne sürdü.

10 şehir hastanesinin hizmete girdiğini, 8 şehir hastanesinin yapımının devam ettiğini ve genel bütçeden yapılması planlanan 12 hastaneden 3'ünün proje ihalesine çıkıldığını belirten Koca, "2023'ten önce bu hastaneleri bitirmek üzere plan yaptık. Genel bütçede ona göre olacak. Bundan sonraki süreçte genel bütçeden yapıyor olsak bile, finansal model değişikliği olsa da şehir hastanelerinin yapımından, konseptinden, fonksiyonundan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Ankara Şehir Hastanesi ile ilgili karalama kampanyası yürütüldüğünü öne süren Bakan şunları söyledi:

"Malzeme eksikliği nedeniyle ameliyatların yapılmadığı gibi bir durum asla söz konusu değil. Yeri geldiğinde malzeme fiyatlarının SUT fiyatlarından da yukarıda olduğu dönemde bile kendi global bütçemizden karşılayarak, vatandaşımızın ameliyatlarını asla yapmıyor noktasında olmadık. Ankara Şehir Hastanesinde bu anlamda malzeme olmadığından ameliyatların yapılmadığına dair bir durum söz konusu değil."