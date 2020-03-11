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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 00:30'da açıklama yapacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 00:30'da açıklama yapacak.
Çarşamba, 11 Mart 2020 00:15
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs konusunda 00:30'da açıklama yapacak.
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