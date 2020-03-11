Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 00:30'da açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 00:30'da açıklama yapacak.
Çarşamba, 11 Mart 2020 00:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs konusunda 00:30'da açıklama yapacak.

 