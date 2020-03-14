Sağlık Bakanı: 184’ten telefon gelmemişse, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni koronavirüs risk taramasının 'çat kapı değil, planlayarak yapmakta' olduğunu söyledi. Gün içerisinde dolandırıcıların bu yöntemi kullandığı iddia edilmişti.

Basında ve sosyal medyada dolandırıcıların "Koronavirüs risk taraması" bahanesiyle insanların evlerine girmeye çalıştıklarının iddia edilmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya dair bir açıklama yaptı. Bakan "Sağlık Bakanlığı, koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184’ten size telefon gelmemişse test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın." dedi.