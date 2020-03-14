Sağlık Bakanı: 184’ten telefon gelmemişse, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın

Basında ve sosyal medyada dolandırıcıların "Koronavirüs risk taraması" bahanesiyle insanların evlerine girmeye çalıştıklarının iddia edilmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya dair bir açıklama yaptı. Bakan "Sağlık Bakanlığı, koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184’ten size telefon gelmemişse test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın." dedi.
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184’ten size TELEFON GELMEMİŞSE, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. KÖTÜ NİYETLİLERE KARŞI DA TEDBİRLİ OLALIM!
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2020