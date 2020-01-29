Sadece 'geçmiş olsun Elazığ' dedi, hakkında soruşturma başlatıldı: Nedeni belli oldu

Oyuncu Şevket Çoruh hakkında Elazığ depremi ile ilgili mesajı nedeniyle soruşturma başlatılırken, oyuncunun sosyal medya paylaşımında sadece 'geçmiş olsun Elazığ' ifadesi yer alıyor. Soruşturmanın gerekçesi Çoruh'un ismiyle açılan Facebook sayfasından yapılan deprem vergilerine ilişkin paylaşım oldu.

Elazığ depremi ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarında “provokatif” paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla aralarında sanatçılar Berna Laçin ve Şevket Çoruh’un da olduğu 50 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak” ve “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, TBMM’yi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama”dan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma dosyasında Çoruh’un isminin yer alması dün sosyal medyada tartışma yarattı. Çoruh depremin ardından, “Geçmiş olsun Elazığ” mesajı haricinde bir paylaşım yapmadığını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yetkililer ise Şevket Çoruh ismiyle Facebook’ta açılan bir hesapta, “Kızılay’ın 2019’da vatandaşlardan topladığı bağış tutarı 828 milyon TL. Devlet 2019’da 3.7 milyar deprem vergisi amacıyla ÖİV toplamış... Ama Elazığ’da deprem olduğunda bakanın açıklaması: “Her şeyi devletten beklememek lazım” –Siz ne işe yararsınız?” paylaşımı bulunduğunu belirtti. Yetkililer “Soruşturma kapsamında bu hesabın Şevket Çoruh’a ait olup olmadığı tespit edilecek” dedi.