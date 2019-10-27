Sabiha Gökçen'in 10 yılda ağırladığı yolcu sayısı belli oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 10 yıl içerisinde 240 milyon yolcuyu ağırladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, mevcut terminal binasının hizmete girdiği 31 Ekim 2009 tarihininden bu yana 240 milyon yolcuyu ağırladı.

2009 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılan ve 41 milyon yolcu kapasite olan havalimanı, her yıl yolcu sayısını artırdı.

Havalimanında 2018 yılında 34 milyon 58 bin yolcuya hizmet verilirken, bu yıl sonunda sayının 36 milyona ulaşması bekleniyor.

33 milyon yolcu kapasitesi ile açılan mevcut terminal binasında 31 Temmuz 2018 tarihinde genişlemeye gidilmiş, 26 milyon euroya mal olan iç hatlar ek terminal binası ile kapasite sayısı 33 milyondan 41 milyona yükseltilmişti.