Sabiha Gökçen'den yılın 9 ayında 26 milyon yolcu geçti

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan 2019 yılının ilk 9 ayında toplam 26 milyon 650 bin yolcu geçiş yaptı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yılın 9 ayında 26 milyon 650 bin yolcu geçiş yaptığı açıklandı.

Yılın 9 ayında, 2018'in aynı dönemine göre, dış hat yolcusu yüzde 20 artışla 10 milyon 449 bin olarak gerçekleşti. İç hat yolcusu ise 16 milyon 203 bin oldu.

Yine yılın 9 ayında, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 172 bin 3 uçak, iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, geçen ay 3 milyon 149 bin yolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

Ocak ayından itibaren artış gösteren dış hat yolcusu artışı Eylül ayında da devam etti. Geçen yılın aynı dönemine göre dış hat yolcusu yüzde 19 artışla, 1 milyon 292 bin olarak gerçekleşti. İç hat yolcusu ise 1 milyon 856 milyon oldu.

Öte yandan, Eylül ayında zamanında kalkış oranı yüzde 91 olarak gerçekleşti. 9 ayın zamanında kalkış ortalaması ise yüzde 88 oldu.