Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili tutuklanan kaptan pilotun ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin tutuklanan kaptan pilot Mahmut Arslan'ın ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen kaptan pilot Mahmut Arslan tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kaptan pilot Mahmut Arslan'ın tedavi gördüğü hastanede ifadesi alındı.

Kaptan pilot, hastanedeki sorgusunun ardından çıkarıldığı savcılık sorgusunun ardından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu 17.00'da başlayan Mahmut Arslan, yaklaşık 1,5 saat süren sorgusunun ardından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanması" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

PİSTİN 0-6 OLARAK DEĞİŞTİĞİNİN TEYİDİ İÇİN YEŞİLKÖY İLE İRTİBAT KURDUM, DOĞRULADILAR'

Mahkemedeki sorgusunda kendilerine 2-4 pisti için rota verildiğini söyleyen Arslan, "İzmit'te havadan dolayı kaçınma yaşadık. Yeşilköy bizi Marmara denizi üzerine yönlendirdi. Sorumlu kaptan pilot olarak ben görevliydim. Pistin 0-6 olarak değiştiğinin teyidi için Yeşilköy ile irtibat kurdum, doğruladılar. Bu konuşmalar İngilizce olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Yalova hizalarında kendilerine yıldırım çarptığını söyleyen Arslan, "Yalova üzerinde kuvvetli bir yıldırım uçağa çarptı. Bu önemli bir olaydır. Uçakta cihaz kaybına ve uçağın sisteminin bozulmasına sebep olabilir. Hava şartlarından dolayı 06 AILS başlangıç noktasına direkt rota istedik, karşıdaki kişi ses tonumdan stresimi anlayarak talebi kabul etti" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ TRAFİĞİN PİSTİ PAS GEÇMESİ BİZİM İNMEMEMİZ İÇİN SEBEP DEĞİLDİ'

Bu nedenli iniş hazırlıklarına başlayarak alçaldıklarını söyleyen Arslan, "Yardımcı pilot Ferdinant Pondaag İngilizce olarak uçağa yıldırım çarptığını Pegasus firmasının teknik departmanına bildirmiş. Yardımcı pilot Sabiha Gökçen kule frekansında olduğumuzu rapor etti, kule önümüzdeki trafiğin pisti pas geçtiğini söyledi. Bize kule bunu söylemiş ise de, bizim inmememiz için bir sebep değildi. Kule de hiçbir şekilde 'inmeyin' diye bir talimat vermez. Biz almış olduğumuz verilere göre inme hususunda değerlendirme yaparız. Firmamız 15 knottan yüksek kuyruk rüzgarlarında inmemizi belirtmiştir, olay günü uçağın kuyruk rüzgarı 14 knottur. Ve inmememiz için bir engel teşkil etmez" dedi.

'TEKERLEK İZİNİN TEMİZLENMEMESİ NEDENİYLE UÇAĞIN KAYMIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Arslan, "Emniyetli bir şekilde inişimi yaptım. İniş pistin üçte birlik kısmında başladı. Sert bir iniş olmadı. Uçakta yavaşlamayı hissettim. Kullanmış olduğumuz pist 06 pistiydi. Ancak pistin sonu 2-4 iniş pistinin yönündeydi. Bu nedenle bolca miktarda tekerlek izi vardı. Bu tekerlek izlerinin periyodik olarak temizlenmesi gerekir, yoksa kayganlaşmaya neden olur. Olay günü de bu nedenle uçağın kaydığını düşünüyorum" dedi.

'İNMEMEM İÇİN HİÇBİR SEBEP YOKTU; İNİŞ SIRASINDA HIZIM NORMAL SINIRLARINDAYDI'

Olaydan dolayı ağır yaralandığını, 15 gündür hastanede olduğunu söyleyen Arslan, "Benim buradaki kusurum yıldırım nedeniyle iniş hususunda emniyetli bir şekilde yere inmektir. Söz konusu değerler limit içerisindeydi. İnmemem için hiçbir sebep yoktu. İniş sırasında hızım normal sınırlardaydı. F taksi yolundan çıkış yapmam için otomatik freni bırakmam gerekiyordu ve ben bunu bıraktım. Bu sırada uçak kaymaya başladı. Bu kazanın meydana gelmesinde Sabiha Gökçen meydan işletmesi kendi belirlediği AIP yayınında belirttiği kurallara uymamıştır. Pistin gerekli periyodik temizliği yapılmamıştır ve kaygan zemin oluşmuştur. Ayrıca pistlerde suyun drenajı için gerekli asfalt düzeni bulunmamaktadır. Ayrıca pistin sonunda stopway alanının bulunmaması ve devamında uçurumun bulunması bu kazanın meydana gelmesindeki hatalar zinciridir. Suçsuzum. Kusurum yoktur. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

'YARDIMCI PİLOT TARAFINDAN İKAZ EDİLMEDİM, 6 SANİYE SONRA FRENLEME YAPMIŞ OLABİLİRİM'

Arslan, "İniş yaptıktan sonra uçağın hızını takip etmem mümkün değildir. Bu görev yardımcı pilota aittir. Çünkü iniş yaptıktan sonra pisti takip etmem gerektiği için tüm anormalliklerin gözlemi yardımcı pilota aittir. Yardımcı pilot tarafından ikaz edilmem gerekir. Yardımcı pilot tarafından ikaz edilmedim. Bu nedenle 6 saniye sonra fark edince frenleme yapmış olabilirim" dedi.

Mahkeme, Arslan'ın, kuvvetli suç şüphesinin varlığını, kule tarafından hava muhalefeti nedeniyle iki uçağın pisti pas geçtiğini bildirmesine rağmen uçağı indirmede ısrarcı olmasını, 6 saniye gecikmeli frenleme yapmasını gerekçe göstererek tutuklanmasına karar verdi.