Sabiha Gökçen’de çalışan temizlik işçileri isyan etti

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda çalışan 300 temizlik işçisi koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerin yetersizliğinden dolayı havalimanı önünde taleplerini dile getirdi.
İşten çıkartılanların tazminatlarını henüz alamadıklarını söyleyen işçiler, temizlik sırasında ihtiyaç duydukları koruyucu ekipmanların yeterli sayıda sağlanmadığını ve servis araçlarında kalabalık bir şekilde yolculuk ettiklerini dile getirdiler.
İşçilerden biri, "Serviste 5 kişi ayakta geldi" derken, bir diğeri ise "Onlar senin asgari ücretine göz koyan kişilerdir. Onlar şu an senin işçi maaşına göz koyan kişiler. Onlar bir şeyimiz değil bizim. Ben burda bir tane eldiven için yalvarıyordum. Hakkımı versinler. Malzememi bile evden getirdim" diye konuştu.
Euroclean Temizlik Şirketi Sabiha Gökçen Havalimanında çalışan 300 İşçinin tazminatını vermiyor!
Ölümcül bir virüs yokmuş gibi, hepimizi serviste üst üste getirdiler!
Bir tane eldiven için yalvardım!
Onlar bizim işçi maaşımıza göz koydular, bu kadar mı açlar?#COVID19 pic.twitter.com/3XkRqEPMSG
— UMUT-SEN (@Umut_Sendikasi) March 30, 2020