Sabiha Gökçen’de çalışan temizlik işçileri isyan etti

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Euroclean isimli temizlik firmasına bağlı çalışan işçiler, servis araçlarında kalabalık bir şekilde yolculuk ettiklerini, işten çıkarılanların tazminatlarını alamadığını söyledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda çalışan 300 temizlik işçisi koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerin yetersizliğinden dolayı havalimanı önünde taleplerini dile getirdi.

İşten çıkartılanların tazminatlarını henüz alamadıklarını söyleyen işçiler, temizlik sırasında ihtiyaç duydukları koruyucu ekipmanların yeterli sayıda sağlanmadığını ve servis araçlarında kalabalık bir şekilde yolculuk ettiklerini dile getirdiler.

İşçilerden biri, "Serviste 5 kişi ayakta geldi" derken, bir diğeri ise "Onlar senin asgari ücretine göz koyan kişilerdir. Onlar şu an senin işçi maaşına göz koyan kişiler. Onlar bir şeyimiz değil bizim. Ben burda bir tane eldiven için yalvarıyordum. Hakkımı versinler. Malzememi bile evden getirdim" diye konuştu.