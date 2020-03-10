Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin ön rapor tamamlandı

Ulaştırma Bakanlığı’nın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasına dair kara kutu çözümlerini içeren ön raporu savcılığa gönderildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasına dair Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi tarafından hazırlanan ön rapor tamamlanarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Ön raporda Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinin ardından pistten çıkarak 3 parçaya ayrılan uçağın kara kutusunun çözümleri yer aldı.

Ön raporun hazırlanmasına ABD Sivil Havacılık Otoritesi ve Boeing firmasından yetkililerin yer aldığı komisyonun katkıda bulunduğu belirtildi.

Kara kutuların çözümlenmesi Almanya'da yapıldı.

Çözümleri içeren ön rapor, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Nihai rapor çözümlerin ve toplanan diğer bilgilerin değerlendirilmesiyle hazırlanacak.

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı 5 Şubat'ta saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkmış, kazada 3 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Kazada yaralanan kaptan pilot Mahmut Aslan hastaneden taburcu edilmesinin ardından tutuklanmıştı. Türkiye Havayolları Pilotları Derneği (TALPA) ve Hava-Sen tarafından yapılan açıklamalarda, Aslan’ın bir uçak kazasının ardından tutuklanan ilk pilot olduğu belirtilmiş ve soruşturma tamamlanmadan pilotun tutuklanmasının endişe verici olduğu ifade edilmişti.

