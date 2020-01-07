Sabiha Gökçen Havalimanı'da ilk uçuş saati yine ertelendi

Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının sabah saatlerinde pistten çıkmasının ardından seferlere kapatılan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önce iç hat seferlerinin normale döndüğü açıklandı. Ancak daha sonra ilk uçuş saatinin 20.00'den 22.00'ye ertelendiği açıklandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından kapanan iç hat seferlerinin normale döndüğü açıklanmasının ardından yapılan yeni açıklamada havalimanında ilk uçuş saatinin 20.00'den 22.00'ye ertelendiği bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağın bugün 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmasının ardından seferlerin 20.00'ye dek ertelendiği duyurulmuştu. Daha sonra yapılan açıklamada erteleme süresi saat 22.00'ye kadar uzatıldı. İç hat seferlerinde ise yolcuların check-in işlemlerinin başladığı belirtildi.

Pistten çıkan uçaktaki 164 yolcu tahliye edilmesinin ardından havalimanında incelemeler başlatılmış, seferler durdurulmuştu.

