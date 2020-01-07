Sabiha Gökçen Havalimanı'da iç hat seferleri yapılmaya başlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından kapanan iç hat seferleri normale döndü. Dış hat seferleri ise hâlâ yapılamıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağın bugün 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmasının ardından kapanan seferlerden iç hat seferlerinin yapılmaya başlandığı duyuruldu.
Pistten çıkan uçaktaki 164 yolcu tahliye edilmesinin ardından havalimanında incelemeler başlatılmış, seferler durdurulmuştu.