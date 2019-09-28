SABİF'te korkutan manzara: Canımızın değeri yok

Geçtiğimiz günlerde spor çadırında yangın çıkan İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bir skandal daha meydana geldi. 26 Eylül perşembe günü yaşanan 5.8'lik deprem sonrası oluşan çatlaklar ihmalkarlığı gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz günlerde spor çadırında yangın çıkan İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bir skandal daha meydana geldi. 26 Eylül perşembe günü yaşanan 5.8'lik deprem sonrası oluşan çatlaklar ihmalkarlığı gözler önüne serdi.

Eski bir liseden devşirme olduğu bilinen fakülte her konuda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamamakla birlikte adeta tehlike saçıyor. Yaşanan deprem sonrası oluşan yarıklar binanın durumunu gözler önüne seriyor.

FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİ KORKU İÇİNDE

Öğrenciler whatsapp gruplarında konuya ilişkin tedirginliklerini dile getirirken, öğrenci ve öğretmenler duvarlarda ve kolonlarda oluşan çatlaklar yüzünden binanın içinde girmekte tereddüt yaşıyor. Pazartesi günü derslerin bahçede işleneceği hocalar tarafından duyuruldu.

BİNANIN YAPILANDIRILMAYA İHTİYACI VAR

Şehir merkezinden çok uzak yerlere taşınmak istemeyen fakülte öğrencileri binada yapılandırma çalışması talep ediyor.