Şaban Vatan 'Rabia Naz'ın Adli Tıp raporu açıklandı' haberini yalanladı

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, kızının ölümü hakkında yayımlanan Hacettepe Üniversitesi'ne ait olduğu belirtilen raporun üniversiteye ait olmadığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

Dün DHA'nın sabah saatlerinde yayımladığı habere göre, Hacettepe Üniversitesi Adli Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nergis Cantürk'ün Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin adli tıp ve kriminal raporlarını inceleyerek hazırladığı raporu Meclis komisyonuna ulaştığı iddia edilmişti.

HalkTV'den Neslişah Bozkurt'un haberine göre, Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, DHA'nın haberini yalanladı. Vatan, "Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Ali Rıza Tümer hocam ile yaptığım görüşmede Hacettepe Üniversitesi'nin tek bir raporu olduğunu onun da araç çarpması sonucu olan raporun olduğu bilgisini aldım" dedi.

Hacettepe Üniversitesi tarafından yayımlanan rapor şöyle:

"Şaban kızı, 16.10.2006 doğumlu Rabia Naz Vatan'ın dosyasının Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda;

Literatür incelemesi ve tıbbi değerlendirme kısımlarında da belirtilen nedenlerden dolayı Rabia Naz Vatan'da saptanan ve ölü muayene tutanağı ve otopsi raporunda belirtilen bulguların trafik kazasına bağlı çarpma sonucu meydana gelmiş olabileceği kanaatini bildirir Adli Tıp raporudur."

Bunun ardından Vatan, DHA'nın haberine suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Şaban Vatan'ın suç duyurusunun tutanağı şöyle:

"Bugün saat 8.29 sıralarında DHA Twitter sosyal medya üzerinden öz kızım, Rabia Naz Vatan hakkında yalan haber yaparak aynı zamanda TC Rabia Naz Vatan başta olmak üzere tüm çocuk ölümleri izleme komisyonuna son zamanda sunulmuş olan Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Nergis Cantürk mütalaasını Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından sunulmuştur diye haber yapmış olduğu ortaya çıktı, yapmış olduğu haber Hacettepe Üniversitesi'nin tek bir mütalaası olmasına rağmen ikinci bir mütalaa sunmuş gibi aynı zamanda da resmi olarak savcılık dosyasında da olan mütalaa durumu sunmuş gibi lezyonlarını belirtmiş olduğu mütalaa raporunu yalanlama haberi yapmıştır."