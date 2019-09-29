Sabah yazarından Erdoğan'a: Bu özel hayata tecavüzdür...

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, özel araçlarda sigara yasağına tepki gösterdi.

"Her şeyin ötesinde bu, ‘Özel hayat’ denilen kutsala bir tecavüz anlamını taşıyor. Köşebaşlarında pusuya yatmış gözcülerin çektikleri fotoğrafların polis elinde cezaya dönüşmesi, açıkçası büyük öfkeye yol açmakta" diyen Barlas, şu ifadeleri kullandı:

Eğer devlet veya Cumhurbaşkanı Erdoğan sigaraya bu kadar karşı iseler, neden sigara hâlâ yasak değil ve üstelik sigara üreten şirketlerin ödediği vergilerle neden herkesin maaşları veriliyor? Kısacası zaten son yıllardaki ekonomik zorluklar herkesin burnundan solumasına neden olmuşken ve hemen her şeye üst üste zamlar gelirken, bir de otomobilde içilen sigaraya gelen ceza, tepkileri katlayarak artırdı.

Ne olacaksa olsun...