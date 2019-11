Saadet öğretmene mobbing iddiasına soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep'te yaşamına son veren Türkçe öğretmeni Saadet H.'ye okulda mobbing uygulandığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), Gaziantep'te 6 katlı apartmanın terasından atlayarak yaşamına son veren Türkçe öğretmeni Saadet H.'ye okulda mobbing uygulandığı iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Saadet H.'nin görev yaptığı ortaokulda idari soruşturma başlatan bakanlık, mobbing iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi.

25 yaşındaki Saadet H.'nin intihar etmeden önce sosyal medya hesabından, "Öğrencilerim haklarını helal etsinler gözüm gibi baktım hepsine üzülmesinler ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Allah'a emanetsiniz canım öğrencilerim hep iyi hatırlayın beni pasta kesmiştik en son size kırmızıIı kalpli pastalar bırakıyorum. Diğer öğrencilerime de sözümdü unutmadım bir gün görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun sizi her zaman seven öğretmeniniz Saadet. Her gün pamuk ipliğine bağlısınız sözünden bıktım usandım" diye yazdığı anlaşılmıştı.

Öte yandan HDP Ankara milletvekili Filiz Kerestecioğlu da, konuyu Meclis gündemine taşıdı. HDP'li milletvekili, Türkiye’de son dönemde gündeme gelen intiharların araştırılması ve intiharların işaret ettiği problemlere acil ve yapısal çözümler üretilmesi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bir soru önergesi ile Meclis Başkanlığına bir araştırma önergesi sundu.

Kerestecioğlu soru önergesinde, "Bir kişinin mobbing, erkek şiddeti ya da ayrımcılık nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu ya da intihar ederek yaşamına son verdiği durumlarda, sorumlu olduğu düşünülen kişi ya da kişiler hakkında inceleme başlatılması yönünde Bakanlık olarak bir girişimde bulunuyor musunuz?" diye sordu.